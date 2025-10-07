إقبال كبير على الجناح المصري بـ معرض أنوجا للصناعات الغذائية

شهد اليوم الرابع من فعاليات معرض «أنوجا» الدولي للصناعات الغذائية بمدينة كولن الألمانية، استمرار الإقبال على زيارة الجناح المصري من خلال سلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من الوفود التجارية، إلى جانب جولات مكثفة داخل أجنحة الشركات المصرية المشاركة.

وأشاد زوار معرض «أنوجا» بالمنتجات الغذائية المصرية وتميزها بالجودة والتنوع ومطابقتها للمواصفات الدولية المعنية بشروط سلامة الغذاء واستيفاء هذه المنتجات لمعايير الاتحاد الأوروبي وكافة الاشتراطات الدولية.

وتفقدت الوفود أجنحة الشركات المصرية في مختلف القاعات، واطلعت على طبيعة المنتجات المعروضة وأنشطتها الترويجية، كما تم عقد عدد من اللقاءات مع مستوردين وتجار دوليين من مختلف الأسواق، في إطار السعي لفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية الغذائية.

كما شهد الجناح تزايدًا في معدلات الإقبال من الزوار والمهنيين المتخصصين، الذين أبدوا اهتمامًا متزايدًا بجودة المنتجات المصرية وتنوّعها، وبقدرتها على المنافسة في الأسواق الأوروبية والعالمية.

ونظم عدد من الشركات المصرية عروضا لمنتجاتها ومراحل الجودة بدء من إعداد المواد الخام اللازمة للصناعات الغذائية مرورا بمرحلة التصنيع والتعبئة بالإضافة إلي استعراض السلسلة الوسيطة ولوجستيات الصناعات الغذائية وخاصة مرحلة النقل والتعبئة والتغليف.

ووصف زوار المعرض الجناح المصري بأنه يعكس نشاطا متواصلا وتميزا للمنتجات المصرية ومنافستها لمختلف الماركات التجارية الشهيرة عالميا تأكيدا لقوة الحضور المصري في المعرض، ودوره المتزايد في الترويج للمنتجات الوطنية وفتح قنوات جديدة للتعاون التجاري.