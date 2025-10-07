الزراعة:مستعدون لنقل خبراتنا وأصناف الأرز المحسنة إلي الدول الإفريقية

قال الدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية والمتحدث بإسم المركز الإعلامي بوزارة الزراعة، إن تنظيم منتدى الأرز الإفريقي اليوم بحضور حوالى 28 دولة يستهدف نقل تجربة نجاح زيادة انتاجية الأرز إلي الدول الإفريقية ، كما يهدف المنتدى إلى تسريع جهود الاكتفاء الذاتي من الأرز في جميع أنحاء القارة.

إنتاجية الأرز

وأضاف "جاد" خلال تصريحات ل"صدي البلد " أننا نجحنا فى إنتاج ضعف كمية الأرز التى كان يتم إنتاجها من قبل ، معلقا :"كنا ننتج حوالى 2.5 طن من الفدان ولكن أصبح الإنتاج يتخطى ال 4 مليون طن وهو مايعد انجازا حقيقيا تتميز به مصر .

وأشار "وكيل معهد المحاصيل الحقلية " إلي أن مصر أصبحت الأولى عالميا فى إنتاجية الأرز والثانية عالميا فى إنتاجية القمح والرابعة عالميا فى إنتاجية الذرة ، وذلك وبالاعتماد على الأصناف عالية الإنتاجية والمقاومة للظروف المناخية.





نقل التجارب للدول الإفريقية

وأكد أن مراكز البحوث بوزارة الزراعة على استعداد لنقل التقنيات الزراعية الحديثة وأصناف الأرز المحسنة المقاومة للجفاف والحرارة إلي الدول الإفريقية تأكيدا على دعم مصر لأشقائها من الدول العربية والإفريقية .

جدير بالذكر أن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي افتتح فعاليات منتدى الأرز الأفريقي، الذي نظمته مركز الأرز الأفريقي، وتستضيفه مصر، تحت شعار “الاكتفاء الذاتي من الأرز والتعلم المتبادل من تجربة مصر”، بحضور عدد من الوزراء الأفارقة أعضاء المركز، وأكثر من 70 خبيرا دوليا في هذا المجال، فضلا عن باباكار مانه، المدير العام لمركز الأرز الأفريقي، وعبد الحكيم الواعر، مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" والممثل الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

ويعد مركز الأرز الأفريقي هو منظمة بحثية أفريقية شاملة ومركز بحثي تابع للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، ملتزم بتحسين سُبل العيش والأمن الغذائي من خلال نظم زراعية غذائية مستدامة قائمة على الأرز في أفريقيا.