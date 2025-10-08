رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. الحية: جئنا إلى شرم الشيخ لإجراء مفاوضات جادة لوقف الحرب على شعبنا| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:



باسم يوسف: بقالي 15 سنة محطتش إيدي على عيان

قال الإعلامي باسم يوسف: “كل ما بطلع فى أى برنامج أو أي لقاء تطلع إشاعات إني باخد فلوس اد كدا وهذا يهدد زواجي، وبعدين كلام أن جهات خارجية أو داخلية تمولني فطبيعي لما مراتك تقرا الكلام دا هتشك فيك هتودي الفلوس فين إنت متجوز عليا”.



بلدنا كبيرة أوي.. خالد أبو بكر: قيادات حماس في مصر ومحدش يقدر يقرب

علق الإعلامي خالد أبو بكر، على المشاورات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أرض مصر في شرم الشيخ .



سر أشرف مروان وكيف تلاعب بـ إسرائيل والموساد في 73.. اللواء محمود طلحة يكشف مفاجآت

أكد اللواء محمود طلحة،المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، إن ما أذيع في الصحافة الإسرائيلية الأسبوع الماضي عن أشرف مروان ليس حقيقيًا، وما تم نشره لا يضيف شيئًا، مشيرًا إلى أنه قد تُنشر في الفترة المقبلة من إسرائيل بعض الأمور الطفيفة عن الموضوع، لكنها لن تضيف جديدًا، مؤكدًا أنه سيتم توضيح ما أذاعته الصحافة الإسرائيلية عن أشرف مروان والحديث عنه الآن.



الحية: جئنا إلى شرم الشيخ لإجراء مفاوضات جادة لوقف الحرب على شعبنا

أكد رئيس وفد حركة حماس المفاوض خليل الحية، أن الوفد جاء إلى شرم الشيخ لإجراء مفاوضات مسؤولة وجادة لوقف الحرب على شعبنا بغزة.



خليل الحية: نؤكد استعدادنا بكل مسؤولية لوقف الحرب

أكد رئيس وفد حركة حماس المفاوض خليل الحية، تقديره للجهود التي بذلت من الدول الإسلامية والعربية والرئيس ترامب لوقف الحرب نهائيا.



رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وجود قيادات وشخصيات مصرية على رأس منظمات دولية يؤكد مكانة مصر، بالرغم من كل ما يثار عن أن الشخصية المصرية تتدهور أو تتطور، ولكن وجود هذه الشخصيات على رأس المنظمات الدولية يعتبر فخرا لمصر.



مدبولي: الاحتياطي من العملة الصعبة تجاوز الـ 49.5 مليار دولار

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التطورات بمنطقة الفسطاط مستوحاة من الحضارة المصرية.



الأكبر بالشرق الأوسط.. مدبولي: تكلفة حدائق تلال الفسطاط تجاوزت 10 مليارات جنيه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن حدائق تلال الفساطاط ستكون أكبر حديقة مركزية على مستوى الشرق الأوسط.

مرحلة حاسمة.. ترامب: فريق أمريكي ثان غادر للانضمام إلى مفاوضات غزة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يتم العمل على وقف الحرب في غزة.