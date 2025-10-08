قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 3 أشخاص في تحطم طائرة طبية بولاية كاليفورينا الأمريكية
مدرب منتخب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مُضطرون للعب ضد إسرائيل
وزير البترول يفجّر المفاجآت: لا أزمات طاقة في مصر.. والزيادة القادمة للوقود هي الأخيرة
ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
كيفية التوقف عن سلوك سب الدين.. أمين الإفتاء يوصي بـ 4 أدعية لعلاج المشكلة
لا أنا طبيب ولا كوميديان.. ومش بتضايق من لقب «أراجوز».. أبرز تصريحات باسم يوسف
الجمهور بيكلّم نفسه .. ميدو يعلّق على توالي أزمات الزمالك
ارتفاع محدود في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق
لانش إسعاف بحري جديد ينضم لأسطول الإنقاذ استعدادًا للمواسم السياحية بشرم الشيخ | صور
نهاية مأساوية لجريمة هزّت الصعيد.. إحالة أوراق الجُناة في مذبحــة «أبو حزام» إلى المفتي
مصطفى الفقي يكشف كواليس فوز خالد العناني بمنصب مدير اليونسكو
وزير البترول: مصر نجحت في اجتياز صيف بلا تخفيف أحمال بفضل التنسيق الحكومي |فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. الحية: جئنا إلى شرم الشيخ لإجراء مفاوضات جادة لوقف الحرب على شعبنا| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:


باسم يوسف: بقالي 15 سنة محطتش إيدي على عيان
قال الإعلامي باسم يوسف: “كل ما بطلع فى أى برنامج أو أي لقاء تطلع إشاعات إني باخد فلوس اد كدا وهذا يهدد زواجي، وبعدين كلام أن جهات خارجية أو داخلية تمولني فطبيعي لما مراتك تقرا الكلام دا هتشك فيك هتودي الفلوس فين إنت متجوز عليا”.


بلدنا كبيرة أوي.. خالد أبو بكر: قيادات حماس في مصر ومحدش يقدر يقرب
علق الإعلامي خالد أبو بكر، على المشاورات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أرض مصر في شرم الشيخ .


سر أشرف مروان وكيف تلاعب بـ إسرائيل والموساد في 73.. اللواء محمود طلحة يكشف مفاجآت
أكد  اللواء محمود طلحة،المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، إن ما أذيع في الصحافة الإسرائيلية الأسبوع الماضي عن أشرف مروان ليس حقيقيًا، وما تم نشره لا يضيف شيئًا، مشيرًا إلى أنه قد تُنشر في الفترة المقبلة من إسرائيل بعض الأمور الطفيفة عن الموضوع، لكنها لن تضيف جديدًا، مؤكدًا أنه سيتم توضيح ما أذاعته الصحافة الإسرائيلية عن أشرف مروان والحديث عنه الآن.


الحية: جئنا إلى شرم الشيخ لإجراء مفاوضات جادة لوقف الحرب على شعبنا
أكد رئيس وفد حركة حماس المفاوض خليل الحية، أن الوفد جاء إلى شرم الشيخ لإجراء مفاوضات مسؤولة وجادة لوقف الحرب على شعبنا بغزة.


خليل الحية: نؤكد استعدادنا بكل مسؤولية لوقف الحرب
أكد رئيس وفد حركة حماس المفاوض خليل الحية، تقديره للجهود التي بذلت من الدول الإسلامية والعربية والرئيس ترامب لوقف الحرب نهائيا.


رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وجود قيادات وشخصيات مصرية على رأس منظمات دولية يؤكد مكانة مصر، بالرغم من كل ما يثار عن أن الشخصية المصرية تتدهور أو تتطور، ولكن وجود هذه الشخصيات على رأس المنظمات الدولية يعتبر فخرا لمصر.


مدبولي: الاحتياطي من العملة الصعبة تجاوز الـ 49.5 مليار دولار
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التطورات بمنطقة الفسطاط مستوحاة من الحضارة المصرية.


الأكبر بالشرق الأوسط.. مدبولي: تكلفة حدائق تلال الفسطاط تجاوزت 10 مليارات جنيه
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن حدائق تلال الفساطاط ستكون أكبر حديقة مركزية على مستوى الشرق الأوسط.

مرحلة حاسمة.. ترامب: فريق أمريكي ثان غادر للانضمام إلى مفاوضات غزة
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يتم العمل على وقف الحرب في غزة.

تطوير حدائق تلال الفسطاط

أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

تصرف في هذا الموعد.. 1000 جنيه من الرئيس السيسي للمعلمين والنقابة تعلق

أسعار البنزين

رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

نادي الزمالك

لجنة مؤقتة | الزمالك في قبضة الفيفا وخارطة طريق لـ إنقاذه.. تفاصيل خطيرة

ريحة فم طفلك غريبة؟.. 7 أسباب لا تخطر على بالك وراء رائحة الفم الكريهة عند الأطفال وطرق علاجها

أسباب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال
أسباب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال
أسباب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال

عشبة غير متوقعة تعالج القلق والتوتر وتقوي القلب

القلق والتوتر
القلق والتوتر
القلق والتوتر

طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس .. مقرمش وطري في نفس الوقت

طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس
طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس
طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس

تحذير للرجال: هذه الأطعمة تسبب ضعف الانتصاب

ضعف الانتصاب
ضعف الانتصاب
ضعف الانتصاب

6 أكتوبر

اعتراف صادم.. تل أبيب أذلت وهزمت أمام مصر في 73.. والإنكار جلب 7 أكتوبر 2023

اللانشون يسـ.ــمم 5 أطفال

5 أطفال يصابون بالتــسـمـ.ـم بسبب “اللانشون” في سوهاج

مى فاروق

مي فاروق تطرح أحدث أغانيها "تاريخي" وتوجه رسالة للمرأة القوية

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

وفاته تهز الأزهر.. 10 معلومات عن العالم الجليل أحمد عمر هاشم

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

