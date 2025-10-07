بسبب الميراث.. إصابة موظف في مشاجرة عائلية بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء القائمة على النشر بقيام جيرانها بالتعدى عليها بالسب وتهديدها بإلحاق الأذى بها لكون أحدهم يعمل بوزارة الداخلية لإجبارها على ترك مسكنها بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ (4) الجارى تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة من (موظف بوزارة الداخلية "مصاب بكدمات وسحجات" - مقيم بدائرة القسم) بتضرره من القائمين على تصوير ونشر مقطع الفيديو (شقيقتان ووالد زوجته - مقيمون بذات العنوان) لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها لوجود خلافات عائلية حول الميراث مع زوجته وقيامهم بنشر مقطع الفيديو للضغط عليه للتنازل عن المحضر. وأمكن ضبط المشكو فى حقهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لادعائهم الكاذب.






