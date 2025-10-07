السجن لمتهم بسرقة هاتف سائق نقل ذكي في مصر القديمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شخص بالسجن 3 سنوات لاتهامه بسرقة سائق تطبيق نقل زكي في مصر القديمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.



كشفت أمر إحالة أن المتهم كريم وائل ف" لأنه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محافظة القاهرة سرق المنقول "الهاتف المحمول المبينين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه يونان ت. - وكان ذلك بالطريق العام بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أشهر في مواجهته سلاحاً أبيضاً - وتمكن من شل مقاومته والإستيلاء على المنقول على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاحاً ابيضاً "مطواه" بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات



وقال الشاهد الأول: يونان ت. - ٤٠ سنة مدير مخازن بشركة روك فاسيليتي بأنه حال سيره بالطريق العام مستقلاً السيارة خاصته، استقل المتهم السيارة برفقته، من خلال احد تطبيقات النقل الذكي، بزعم ايصالة الوجهته، وفور انتهاء الرحلة أشهر المتهم سلاحاً أبيضاً "مطواه" واضعه في موضع طعن مهدداً إياه بانا الرعب في نفسه، أميرة بترك السيارة محاولاً سرقتها، فألقى بالمفاتيح الخاصة بها بالطريق للحيلولة دون سرقتها، فإذ بالمتهم سارقاً هاتفه الخلوي، ولاذا بالفرار.

وأكد مجري التحريات، بأنه نفاذاً لقرار النيابة العامة بضبط واحضار المتهم، انتقل إلى حيث أيقن تواجده بدائرة القسم، فضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته علي هاتف محمول وسلاح ابيض وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة باستخدام السلاح الأبيض المضبوط وأن الهاتف المحمول متحصل عليه من جريمة السرقة.

و توصلت التحريات لقيام المتهم بإرتكاب الواقعة بأن استقل السيارة الخاصة بالشاهد الأول بزعم ايصالة لوجهته، وأشهر ا سلاحاً أبيضاً المطواه واضعه في موضع طعن مهدداً إياه حتى تمكن من سرقة الهاتف المحمول الخاصة به.