استعدادا للشتاء.. تطهير شبكات الأمطار في مطروح

تواصل فرق العمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح عملها، في تطهير وتنظيف شبكات وشنايش صرف مياه الأمطار في مختلف أنحاء المدينة، تأكيدًا لاستراتيجية الاستعداد المبكر لموسم الشتاء المقبل.

وتم تكثيف الجهود على مدار اليوم، حيث تم تطهير الخطوط الرئيسية والفرعية وإزالة جميع الرواسب والأتربة والمخلفات التي تراكمت على مدار العام. وتتم الأعمال وفقًا للجدول الزمني المعد مسبقًا، وبنسبة إنجاز تتجاوز ٦٠٪ في العديد من المناطق.

وأكد الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن استمرار هذه الأعمال يأتي انطلاقًا من حرص الشركة على ضمان أعلى معدلات الجودة والكفاءة.

وأضاف: "لا ندخر جهدًا في الحفاظ على البنية التحتية وتأمين شبكات الصرف، لأن ذلك يمثل خط دفاع أول لحماية المواطنين وممتلكاتهم من أي تأثيرات محتملة للأمطار. نحن نعمل بمنهجية واضحة لتغطية كافة المناطق المخدومة قبل حلول الموسم".

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالشركة تتلقى تحديثات يومية عن سير الحملة، مع وجود تنسيق كامل مع الأجهزة المحلية في المحافظة لتذليل أي عقبات قد تعوق فرق العمل، ما يضمن سرعة الإنجاز وشمولية التغطية.

ووجه المتحدث الرسمي للشركة نداءً لأبناء المحافظة، داعية إياهم إلى ضرورة التعاون مع فرق العمل وتسهيل المهام عليهم، مؤكدة أن وعي المواطن يمثل نصف الإنجاز. وطالب بعدم إلقاء المخلفات في شبكات الصرف، والتأكد من خلو "شنايش" الأمطار أمام منازلهم من أي عوائق، مع تجنب ركن السيارات فوقها، للحفاظ على انسيابية المياه ومنع الانسدادات.