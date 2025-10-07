قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 3 أشخاص في تحطم طائرة طبية بولاية كاليفورينا الأمريكية
مدرب منتخب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مُضطرون للعب ضد إسرائيل
وزير البترول يفجّر المفاجآت: لا أزمات طاقة في مصر.. والزيادة القادمة للوقود هي الأخيرة
ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
كيفية التوقف عن سلوك سب الدين.. أمين الإفتاء يوصي بـ 4 أدعية لعلاج المشكلة
لا أنا طبيب ولا كوميديان.. ومش بتضايق من لقب «أراجوز».. أبرز تصريحات باسم يوسف
الجمهور بيكلّم نفسه .. ميدو يعلّق على توالي أزمات الزمالك
ارتفاع محدود في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق
لانش إسعاف بحري جديد ينضم لأسطول الإنقاذ استعدادًا للمواسم السياحية بشرم الشيخ | صور
نهاية مأساوية لجريمة هزّت الصعيد.. إحالة أوراق الجُناة في مذبحــة «أبو حزام» إلى المفتي
مصطفى الفقي يكشف كواليس فوز خالد العناني بمنصب مدير اليونسكو
وزير البترول: مصر نجحت في اجتياز صيف بلا تخفيف أحمال بفضل التنسيق الحكومي |فيديو
برلمان

برلماني: فوز مصر بمنصب مدير عام اليونسكو تأكيد لنجاح دبلوماسيتها بقيادة الرئيس السيسي

عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية
عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية
فريدة محمد

صرّح النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بأن فوز جمهورية مصر العربية بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وتولي الدكتور خالد العناني هذا المنصب الدولي الرفيع، يمثل انتصارًا جديدًا للدبلوماسية المصرية، ويجسد المكانة الرفيعة التي تحظى بها مصر على الساحة العالمية في مجالات الثقافة والتعليم وحماية التراث الإنساني.

وأكد القصبي أن اختيار الدكتور خالد العناني لهذا المنصب هو فخر لكل مصري، لما يتمتع به من خبرة علمية وثقافية واسعة، وسجل مشرف في خدمة الوطن خلال توليه وزارة السياحة والآثار، مشيرًا إلى أن هذا الفوز المستحق يعكس ثقة المجتمع الدولي في الكفاءة المصرية وقدرتها على قيادة المؤسسات الدولية الكبرى.

وأضاف زعيم الأغلبية أن هذا الإنجاز يعبر عن قوة مصر الناعمة ودورها الريادي في بناء الجسور بين الشعوب، كما يأتي تتويجًا لسياسة خارجية واعية يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقوم على الاحترام المتبادل ودعم قيم الحوار والسلام والتنمية المستدامة.

واختتم القصبي بيانه قائلاً:
"أتقدم بخالص التهاني إلى الدكتور خالد العناني على هذا الفوز المشرف، وإلى القيادة السياسية المصرية التي تدعم أبناءها المخلصين في مختلف المحافل الدولية. هذا النجاح يبرهن أن مصر ماضية في طريقها بثبات نحو استعادة مكانتها العالمية، وصناعة مستقبل يليق بتاريخها العريق وحضارتها الممتدة."

عبد الهادي القصبي لجنة التضامن مجلس النواب اليونسكو خالد العناني

