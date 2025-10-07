برلماني: فوز مصر بمنصب مدير عام اليونسكو تأكيد لنجاح دبلوماسيتها بقيادة الرئيس السيسي

صرّح النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بأن فوز جمهورية مصر العربية بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وتولي الدكتور خالد العناني هذا المنصب الدولي الرفيع، يمثل انتصارًا جديدًا للدبلوماسية المصرية، ويجسد المكانة الرفيعة التي تحظى بها مصر على الساحة العالمية في مجالات الثقافة والتعليم وحماية التراث الإنساني.

وأكد القصبي أن اختيار الدكتور خالد العناني لهذا المنصب هو فخر لكل مصري، لما يتمتع به من خبرة علمية وثقافية واسعة، وسجل مشرف في خدمة الوطن خلال توليه وزارة السياحة والآثار، مشيرًا إلى أن هذا الفوز المستحق يعكس ثقة المجتمع الدولي في الكفاءة المصرية وقدرتها على قيادة المؤسسات الدولية الكبرى.

وأضاف زعيم الأغلبية أن هذا الإنجاز يعبر عن قوة مصر الناعمة ودورها الريادي في بناء الجسور بين الشعوب، كما يأتي تتويجًا لسياسة خارجية واعية يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقوم على الاحترام المتبادل ودعم قيم الحوار والسلام والتنمية المستدامة.

واختتم القصبي بيانه قائلاً:

"أتقدم بخالص التهاني إلى الدكتور خالد العناني على هذا الفوز المشرف، وإلى القيادة السياسية المصرية التي تدعم أبناءها المخلصين في مختلف المحافل الدولية. هذا النجاح يبرهن أن مصر ماضية في طريقها بثبات نحو استعادة مكانتها العالمية، وصناعة مستقبل يليق بتاريخها العريق وحضارتها الممتدة."