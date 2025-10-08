أزمات الزمالك المالية والإدارية تتصدر تصريحات الغندور المثيرة للجدل

كشف الإعلامي خالد الغندور مفاجأة بشأن نادي الزمالك.

وكتب الغندور عبر فيسبوك:"الزمالك اتسحبت ارضه الزمالك عليه فلوس للاعبين و أنديتهم الزمالك عنده خناقات جوه مجلس الادارة الزمالك لاعيبته بتشتكي عشان فلوسها الزمالك انتقل اهم لاعبيه للمنافس الزمالك عنده لاعبين قدامي بيطلعوا في الاعلام عشان يكسبوا رضا المنافس في النهاية الزمالك ١٨ نقطة زيه زي غيره".

وكان قد قال الإعلامي خالد الغندور إن نادي الزمالك يسابق الزمن من أجل تدبير مستحقات المغربي محمود بنتايك خلال الأيام المقبلة، لتفادي أي تصعيد قانوني من جانب اللاعب قد يمنحه أحقية فسخ تعاقده مع النادي في ظل تأخر صرف مستحقاته المالية.

وأكد "الغندور"، خلال تصريحاته ببرنامج «ستاد المحور»، أن إدارة النادي تعمل على توفير جزء من المبالغ المتأخرة ضمن خطة عاجلة لحل أزمة المستحقات المتراكمة للاعبين، خصوصًا بعد التحذيرات التي تلقاها النادي من وكيل بنتايك بشأن اللجوء إلى الطرق القانونية حال استمرار التأخير.

ويأتي ذلك في وقت ترددت فيه أنباء عن اهتمام النادي الأهلي بضم اللاعب حال فسخ عقده مع الزمالك، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه منذ انضمامه إلى القلعة البيضاء.

وتسعى إدارة الزمالك إلى احتواء الأزمة سريعًا للحفاظ على استقرار الفريق، وعدم خسارة أحد أبرز عناصر الخط الخلفي.