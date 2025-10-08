قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لقطات من مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة جيبوتي..صور
بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية
أمن الغربية يتدخل للسيطرة على "خناقة" مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام محكمة طنطا
في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا
موقع وزارة التربية والتعليم يتيح تقييمات الأسبوع الثالث لطلاب المدارس|اضغط هنا وحملها الآن
دبلوماسيون: اختيار مصر لرئاسة اليونسكو تتويج سياسي لمكانتها وريادتها وثقة العالم في قيادتها
ميدو: الزمالك أرقى مؤسسة رياضية في مصر.. وجمهور الأهلي بيحترمني
وزيرة خارجية سلوفينيا: دور مصر محوري في المباحثات بين إسرائيل وحماس
طارق السيد: في ناس جوة الزمالك مش عايزة النادي ينجح
طفرة في الاستثمارات وقيمة الجنيه المصري.. تغييرات قريبة تلمس حياة المواطن |تفاصيل
فوز خالد العناني برئاسة اليونسكو… إنجاز مصري تاريخي يفتح آفاقًا جديدة للدبلوماسية الثقافية والتعليمية عالميًا
ضربة القرن لعصابات الهواتف في لندن.. تفكيك شبكة دولية هرّبت 40 ألف جهاز إلى الصين
أزمات الزمالك المالية والإدارية تتصدر تصريحات الغندور المثيرة للجدل

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي خالد الغندور مفاجأة بشأن نادي الزمالك.

وكتب الغندور عبر فيسبوك:"الزمالك  اتسحبت  ارضه الزمالك عليه فلوس للاعبين و أنديتهم الزمالك عنده خناقات جوه مجلس الادارة الزمالك لاعيبته بتشتكي عشان  فلوسها الزمالك انتقل اهم لاعبيه للمنافس  الزمالك عنده لاعبين قدامي بيطلعوا في الاعلام عشان يكسبوا رضا المنافس في النهاية الزمالك ١٨ نقطة زيه زي غيره".

وكان قد قال الإعلامي خالد الغندور إن نادي الزمالك يسابق الزمن من أجل تدبير مستحقات المغربي محمود بنتايك خلال الأيام المقبلة، لتفادي أي تصعيد قانوني من جانب اللاعب قد يمنحه أحقية فسخ تعاقده مع النادي في ظل تأخر صرف مستحقاته المالية.

وأكد "الغندور"، خلال تصريحاته ببرنامج «ستاد المحور»، أن إدارة النادي تعمل على توفير جزء من المبالغ المتأخرة ضمن خطة عاجلة لحل أزمة المستحقات المتراكمة للاعبين، خصوصًا بعد التحذيرات التي تلقاها النادي من وكيل بنتايك بشأن اللجوء إلى الطرق القانونية حال استمرار التأخير.

ويأتي ذلك في وقت ترددت فيه أنباء عن اهتمام النادي الأهلي بضم اللاعب حال فسخ عقده مع الزمالك، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه منذ انضمامه إلى القلعة البيضاء.

وتسعى إدارة الزمالك إلى احتواء الأزمة سريعًا للحفاظ على استقرار الفريق، وعدم خسارة أحد أبرز عناصر الخط الخلفي.

