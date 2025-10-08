مختلفة ولذيذة.. طريقة عمل أم علي بوصفة شهية

تعد أم علي من الحلويات المميزة التي تتمتع بطعم لذيذ وغني، وتفضل العديد من السيدات تحضير أم علي في المنزل بخطوات بسيطة لأسرتها .

وإليكم طريقة تحضير أم علي بالخطوات

مقادير أم علي

ميلفاي جاهز

لتر لبن

كيس كريم كراميل

تمر مقطع صغير

جوز هند حسب الرغبة

زبيب حسب الرغبة

للوجه

كريم شانتيه مخفوق

سكر بودر

للتزين

قشطه بلدي

مكسرات حسب الرغبة

طريقة تحضير أم علي

سخني اللبن على النار حتى يدفئ فقط ثم ضيفي الكريم كراميل البودر ونقلب حتى يثقل القوام

كسري الميلفاي في الطاجن ويضاف خليط اللبن والمكسرات والتمر

ضعي الكريم شانتيه والسكر البودر على الوجه

ضعي الطاجن في الفرن حتى يحمر الوجه

يزين حسب الحاجة