ماذا يحدث للجسم عند تناول الرمان ؟

حبة رمان واحدة تحمل في طياتها العديد من الفوائد المختلفة، فهي بذورًا غنية بفيتامين ج، وفيتامين ك، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم، والألياف.

كل حبة رمان مغلفة بالبوليفينول، وهي مضادات أكسدة قوية تُصنف من بين أعلى النسب بين جميع الفواكه، توفر حبة رمان متوسطة الحجم حوالي 14 غرامًا من السكر الطبيعي، و3-4 غرامات من الألياف، وحوالي 40% من احتياجاتك اليومية من فيتامين ج.

فوائد تناول الرمان

- غني بمضادات الأكسدة

بذور الرمان الحمراء غنيةٌ بالبوليفينولات، وهي مضادات أكسدة تحمي الجسم من أضرار الجذور الحرة، اعتبرها درعًا واقيًا يحمي خلاياك من الإجهاد والتلوث وعوامل الزمن، حفنة يومية منها تساعد على إبطاء الإجهاد التأكسدي، وهو السبب الخفي وراء شيخوخة الجلد وضعف المناعة والأمراض المزمنة.

- يفيد الهضم

يُخفف الرمان الحموضة، ويُهدئ الأمعاء، ويُضيف أليافًا تُحافظ على انتظام الهضم ، تُنظف حبات الرمان المعدة دون عناء، مُخففةً الشعور بالثقل بعد الوجبات الدسمة.

- تخفيف إرهاق العضلات

لمن يرتادون الصالات الرياضية أو حتى يقضون أيامًا طويلة على أقدامهم، يُعد عصير الرمان حلاً سحريًا، فمركباته المضادة للالتهابات تُخفف آلام العضلات وتُساعد على التعافي بشكل أسرع، وكثيرًا ما يستخدمه الرياضيون كمشروب طبيعي بعد التمرين، فهو حلو المذاق ومرطب وخالٍ من المُعززات الصناعية

المصدر times of india