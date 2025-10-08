قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لقطات من مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة جيبوتي..صور
بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية
أمن الغربية يتدخل للسيطرة على "خناقة" مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام محكمة طنطا
في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا
موقع وزارة التربية والتعليم يتيح تقييمات الأسبوع الثالث لطلاب المدارس|اضغط هنا وحملها الآن
دبلوماسيون: اختيار مصر لرئاسة اليونسكو تتويج سياسي لمكانتها وريادتها وثقة العالم في قيادتها
ميدو: الزمالك أرقى مؤسسة رياضية في مصر.. وجمهور الأهلي بيحترمني
وزيرة خارجية سلوفينيا: دور مصر محوري في المباحثات بين إسرائيل وحماس
طارق السيد: في ناس جوة الزمالك مش عايزة النادي ينجح
طفرة في الاستثمارات وقيمة الجنيه المصري.. تغييرات قريبة تلمس حياة المواطن |تفاصيل
فوز خالد العناني برئاسة اليونسكو… إنجاز مصري تاريخي يفتح آفاقًا جديدة للدبلوماسية الثقافية والتعليمية عالميًا
ضربة القرن لعصابات الهواتف في لندن.. تفكيك شبكة دولية هرّبت 40 ألف جهاز إلى الصين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول الرمان ؟

الرمان
الرمان
نهى هجرس

حبة رمان واحدة تحمل في طياتها العديد من الفوائد المختلفة، فهي بذورًا غنية بفيتامين ج، وفيتامين ك، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم، والألياف. 

كل حبة رمان مغلفة بالبوليفينول، وهي مضادات أكسدة قوية تُصنف من بين أعلى النسب بين جميع الفواكه، توفر حبة رمان متوسطة الحجم حوالي 14 غرامًا من السكر الطبيعي، و3-4 غرامات من الألياف، وحوالي 40% من احتياجاتك اليومية من فيتامين ج.

فوائد تناول الرمان 

- غني بمضادات الأكسدة 

بذور الرمان الحمراء غنيةٌ بالبوليفينولات، وهي مضادات أكسدة تحمي الجسم من أضرار الجذور الحرة، اعتبرها درعًا واقيًا يحمي خلاياك من الإجهاد والتلوث وعوامل الزمن، حفنة يومية منها تساعد على إبطاء الإجهاد التأكسدي، وهو السبب الخفي وراء شيخوخة الجلد وضعف المناعة والأمراض المزمنة.

- يفيد الهضم 

يُخفف الرمان الحموضة، ويُهدئ الأمعاء، ويُضيف أليافًا تُحافظ على انتظام الهضم ، تُنظف حبات الرمان المعدة دون عناء، مُخففةً الشعور بالثقل بعد الوجبات الدسمة. 

- تخفيف إرهاق العضلات

لمن يرتادون الصالات الرياضية أو حتى يقضون أيامًا طويلة على أقدامهم، يُعد عصير الرمان حلاً سحريًا، فمركباته المضادة للالتهابات تُخفف آلام العضلات وتُساعد على التعافي بشكل أسرع، وكثيرًا ما يستخدمه الرياضيون كمشروب طبيعي بعد التمرين، فهو حلو المذاق ومرطب وخالٍ من المُعززات الصناعية

المصدر times of india

الرمان فوائد الرمان الهضم العضلات تخزين الرمان

