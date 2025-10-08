الإحصاء : 1.5% معدل التضخم الشهري لـ سبتمبر 2025

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (260.9) نقطة لشهر سبتمبر 2025، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره (1.5%) عن شهر اغسطس 2025.

ترجع أهم الأسباب الى إرتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (12.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (3.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.3%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.3%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.4%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.8%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (1.0%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.8%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.5%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (1.2%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.3%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.4%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (1.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (1.1%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.3%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.0%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.8%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.9%)، ، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.8%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.5%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (4.2%).

وبالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.5%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-0.8%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-0.5%)

سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (10.3%) لشهر سبتمبر 2025 مقابل (11.2%) عن شهر أغسطس 2025.

أولاً: التغيــر الشهري (شهــر سبتمبر 2025 مقارنة بشهـر اغسطس 2025):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (1.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.3%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.3%)،مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (3.5%)، مجموعة الخضروات بنسبة (12.2%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.4%)،مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.2%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.8%).

سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (1.0%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.8%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (0.4%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.5%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (1.2%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (3.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.3%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (7.1%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.4%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.3%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (1.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (1.1%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.3%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.0%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.0%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.8%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (1.3%).

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.9%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (2.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.3%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.7%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.8%).

ســجل قســم السلع والخدمــات المتنوعة ارتفاعاً قدره (1.5%) بســبب ارتفاع أسـعار مجمــوعة العناية الشخصية بنســبة (1.5%)، مجموعة امتعة شخصــية بنسبــة (4.2%).

ثانياً: التغير السنوي (شهر سبتمبر 2025 مقارنة بشهر سبتمبر 2024):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.7%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (6.9%)،مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.2%)،مجموعة الفاكهة بنسبة (45.2%)،مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.0%)،مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (6.8%)،مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (4.8%)،مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (13.9%).

... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.6%)، انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-23.3%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (25.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (23.7%)، مجموعة الدخان بنسبة (25.3%).

سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (14.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (11.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (14.9%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (18.8%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (16.2%)، مجموعة الاحذية بنسبة (11.8%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (20.2%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (18.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (13.9%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (17.9%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (13.4%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.4%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (24.9%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (9.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (10.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (13.8%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (8.6%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (10.3%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (15.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (9.6%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (31.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (42.1%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (14.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (20.7%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (20.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (9.0%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (27.9%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (20.0%).

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (11.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (31.5%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.2%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.0%).

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (13.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (7.0%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (11.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (38.2%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (13.5%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (12.2%).

سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (10.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (12.2%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (26.5%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (14.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (14.0%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (22.6%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (14.0%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (23.6%)،مجموع خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (4.2%).