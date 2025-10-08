قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار مواد البناء في مصر اليوم 8-10-2025
"مفيش عصاية وخرطوم".. تعليمات عاجلة للمدارس بمنع ضرب الطلاب ومحاسبة المخالفين
ترامب يزور تل أبيب بعد التوقيع على اتفاق غزة
برمز «الحصان».. مرشحو حزب العدل يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب في القاهرة والشرقية وقنا وبني سويف
روسيا تتوعد.. سننفذ تجربة نووية إذا فعلت أمريكا الشيء نفسه
المستشار الألماني: لن نسمح للطائرات المسيرة بتهديد أمننا
يحدث في شرم الشيخ.. جلسة المفاوضات الرئيسية تناقش نقاطا جوهرية بخطة ترامب
منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة معركة الأمل بعد الحرب
طفرة تصنيع الهواتف في مصر.. 6 ملايين جهاز محلي لشركات عالمية خلال 2025
حماس تعلن انضمام ممثلين عن الجهاد والجبهة الشعبية لمفاوضات شرم الشيخ
الوطنية للانتخابات: إقبال كبير على لجان الترشح في أول أيام تلقي طلبات سباق النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بحكم القضاء.. متجر تطبيقات بديل يصل إلى الايفون في دول جديدة.. فما القصة؟

شركة ابل
شركة ابل
لمياء الياسين

 أجبر قانون الأسواق الرقمية الأوروبية في العام الماضي، شركة أبل على القيام بفتح نظامها والسماح ببعض متاجر التطبيقات الخارجية وذلك على أجهزة الآيفون.

إلا أنه بعد فترة قصيرة، قد ظهر AltStore PAL وذلك كأحد أوائل البدائل لمتجر التطبيقات الرسمية App Store. والآن، يخطط تلك المتجر للتوسع إلى مزيد من الدول وذلك للانضمام إلى شبكة fediverse المفتوحة.

على الجانب الاخر يخطط AltStore PAL وذلك لإطلاق متجره وذلك على هواتف الآيفون في كلا من اليابان والبرازيل وأستراليا وذلك قبل نهاية العام الحالي.

وقد كشف مطور المتجر رايلي تِستَت (Riley Testut) وذلك  عبر مدونة، موضحا أن شركته تخطط أيضا لإطلاق المتجر في المملكة المتحدة عام 2026.

التطبيقات البديلة 

وقال إن التوسع في العديد من الدول الجديدة يعد من أكثر الطلبات التي يتم تلقيها”، لكنه لم يحدد موعدا دقيقا وذلك للإطلاق خارج الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن فريق AltStore “ينتظر العديد من التفاصيل من قبل شركة أبل حول التوقيت الدقيق لذلك” وحتى الآن، لم تُعلن شركة أبل عن دعمها لمتاجر التطبيقات البديلة في الدول الأربع والتي يخطط AltStore وذلك لإطلاق متجره فيها، إذ لا تزال اللوائح في تلك الدول غير مكتملة أو لم تُطبق بعد.

أما في الولايات المتحدة، فما تزال شركة أبل في معركة قانونية مع وزارة العدل الأمريكية، وقد يستمر تلك النزاع وذلك لسنوات قبل أن تُجبر الشركة على السماح بمتاجر تطبيقات خارجية وذلك داخل البلاد.

الإعجابات والتعليقات

على الجانب الآخر يعمل AltStore أيضا على إطلاق خادمه الخاص وذلك عبر منصة Mastodon، وذلك من خلال استخدام بروتوكول ActivityPub، ما سيمكن للمستخدمين من متابعة تحديثات التطبيقات والأخبار الخاصة بالمتجر وذلك عبر الويب الاجتماعي المفتوح كما سيتمكن المطورون من تفعيل خيار نشر تحديثات تطبيقاتهم وذلك عبر شبكة fediverse وتقوم الفكرة على منح حساب ActivityPub وذلك لكل مصدر  داخل AltStore PAL، بحيث يمكن للمستخدمين متابعته والتفاعل معه عبر مختلف منصات fediverse.

وستظهر هذه التفاعلات مثل الإعجابات والتعليقات من بعض التطبيقات مثل Mastodon وThreads مباشرة وذلك داخل AltStore نفسه ويعد من المقرر إطلاق هذه المزايا وذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة.

شركة أبل شبكة fediverse ا التطبيقات الرسمية الأسواق الرقمية الأوروبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

جنيهات ذهب

تجاوز الـ 42 الفًا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

حسن مصطفي

حسن مصطفى: لم أحصل على مستحقاتي من الزمالك.. والنادي في دوامة لا تنتهي

اتحاد الجمباز

4500 لاعبة في كأس مصر للجمباز الفني تحت 7 سنوات

اتحاد اليد

بحضور رئيس الاتحاد الدولي لليد.. استمرار فعاليات دورة المدربين الأفارقة للرخصة A

بالصور

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فيديو

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد