بحكم القضاء.. متجر تطبيقات بديل يصل إلى الايفون في دول جديدة.. فما القصة؟

أجبر قانون الأسواق الرقمية الأوروبية في العام الماضي، شركة أبل على القيام بفتح نظامها والسماح ببعض متاجر التطبيقات الخارجية وذلك على أجهزة الآيفون.

إلا أنه بعد فترة قصيرة، قد ظهر AltStore PAL وذلك كأحد أوائل البدائل لمتجر التطبيقات الرسمية App Store. والآن، يخطط تلك المتجر للتوسع إلى مزيد من الدول وذلك للانضمام إلى شبكة fediverse المفتوحة.

على الجانب الاخر يخطط AltStore PAL وذلك لإطلاق متجره وذلك على هواتف الآيفون في كلا من اليابان والبرازيل وأستراليا وذلك قبل نهاية العام الحالي.

وقد كشف مطور المتجر رايلي تِستَت (Riley Testut) وذلك عبر مدونة، موضحا أن شركته تخطط أيضا لإطلاق المتجر في المملكة المتحدة عام 2026.

التطبيقات البديلة

وقال إن التوسع في العديد من الدول الجديدة يعد من أكثر الطلبات التي يتم تلقيها”، لكنه لم يحدد موعدا دقيقا وذلك للإطلاق خارج الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن فريق AltStore “ينتظر العديد من التفاصيل من قبل شركة أبل حول التوقيت الدقيق لذلك” وحتى الآن، لم تُعلن شركة أبل عن دعمها لمتاجر التطبيقات البديلة في الدول الأربع والتي يخطط AltStore وذلك لإطلاق متجره فيها، إذ لا تزال اللوائح في تلك الدول غير مكتملة أو لم تُطبق بعد.

أما في الولايات المتحدة، فما تزال شركة أبل في معركة قانونية مع وزارة العدل الأمريكية، وقد يستمر تلك النزاع وذلك لسنوات قبل أن تُجبر الشركة على السماح بمتاجر تطبيقات خارجية وذلك داخل البلاد.

الإعجابات والتعليقات

على الجانب الآخر يعمل AltStore أيضا على إطلاق خادمه الخاص وذلك عبر منصة Mastodon، وذلك من خلال استخدام بروتوكول ActivityPub، ما سيمكن للمستخدمين من متابعة تحديثات التطبيقات والأخبار الخاصة بالمتجر وذلك عبر الويب الاجتماعي المفتوح كما سيتمكن المطورون من تفعيل خيار نشر تحديثات تطبيقاتهم وذلك عبر شبكة fediverse وتقوم الفكرة على منح حساب ActivityPub وذلك لكل مصدر داخل AltStore PAL، بحيث يمكن للمستخدمين متابعته والتفاعل معه عبر مختلف منصات fediverse.

وستظهر هذه التفاعلات مثل الإعجابات والتعليقات من بعض التطبيقات مثل Mastodon وThreads مباشرة وذلك داخل AltStore نفسه ويعد من المقرر إطلاق هذه المزايا وذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة.