قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار مواد البناء في مصر اليوم 8-10-2025
"مفيش عصاية وخرطوم".. تعليمات عاجلة للمدارس بمنع ضرب الطلاب ومحاسبة المخالفين
ترامب يزور تل أبيب بعد التوقيع على اتفاق غزة
برمز «الحصان».. مرشحو حزب العدل يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب في القاهرة والشرقية وقنا وبني سويف
روسيا تتوعد.. سننفذ تجربة نووية إذا فعلت أمريكا الشيء نفسه
المستشار الألماني: لن نسمح للطائرات المسيرة بتهديد أمننا
يحدث في شرم الشيخ.. جلسة المفاوضات الرئيسية تناقش نقاطا جوهرية بخطة ترامب
منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة معركة الأمل بعد الحرب
طفرة تصنيع الهواتف في مصر.. 6 ملايين جهاز محلي لشركات عالمية خلال 2025
حماس تعلن انضمام ممثلين عن الجهاد والجبهة الشعبية لمفاوضات شرم الشيخ
الوطنية للانتخابات: إقبال كبير على لجان الترشح في أول أيام تلقي طلبات سباق النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشباب والرياضة تطلق ورشة عمل شباب بلد بالتعاون مع يونيسيف

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
القسم الرياضي

أطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة - يونيسيف، ورشة العمل حول أكاديمية شباب بلد، وذلك بفندق هوليداي إن المعادي بالقاهرة، بمشاركة ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية.

تُعد أكاديمية شباب بلد الأكاديمية أحد أبرز مكونات مبادرة "شباب بلد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وهي المبادرة الوطنية الرائدة التي أطلقتها الحكومة المصرية بالشراكة مع الأمم المتحدة لدعم تمكين الشباب اقتصادياً واجتماعياً، وتوفير فرص تدريب معتمدة تلبي احتياجات سوق العمل.

وتُعد الاكاديمية مركزاً تعليمياً شبابياً هجيني الطابع ومتعدد الأبعاد، تم تطويره بشكل مشترك بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة، ويمثل أحد أبرز الآليات التي أُطلقت في إطار مبادرة "شباب بلد" بهدف تأهيل الشباب لوظائف المستقبل، وفتح مسارات للابتكار وريادة الأعمال وتحسين مستوى المعيشة.

وتسعى الأكاديمية إلى تمكين الشباب من الإنتقال من مرحلة التعلم إلى مرحلة الكسب من خلال منظومة شاملة تجمع بين التعلم الرقمي، التدريب الميداني، والتوجيه المهني، بما يعزز من فرصهم في سوق العمل ويواكب التحولات المستقبلية في الاقتصاد الوطني والعالمي.

وشهد أول يوم للورشة مناقشة خطة تطوير وتشغيل منصة التعلم ومنصة التوظيف وربطهما رقمياً، واستعراض أفضل الممارسات لضمان الاستدامة وتعزيز تجربة المستخدم، بمشاركة فرق عمل من وزارة الشباب والرياضة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومكتب الممثل والمقيم للأمم المتحدة اليونيسف، ومنظمة العمل الدولية، صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى جانب ممثلين عن مبادرة شباب بلد وفريقها الفني، وتم صياغة خارطة طريق مشتركة للإطلاق الرسمي للمنصة الموحدة خلال المرحلة المقبلة، ضمن إطار رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي وتمكين الشباب اقتصادياً واجتماعياً.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن تطوير المنصات الرقمية الوطنية يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق التحول الرقمي في خدمات الشباب وربط التعليم بسوق العمل، مشيراً إلى أن "مبادرة شباب بلد" ومنصاتها المختلفة تعكس التزام الدولة المصرية ببناء جيل قادر على المنافسة والإبداع في سوق العمل المحلي والعالمي."

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل مع شركائها على ترسيخ نموذج متكامل يجمع بين التعلم، التدريب، والفرص الحقيقية للتشغيل، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في التنمية المستدامة.
 

وزارة الشباب والرياضة وزير الرياضة أشرف صبحي وزارة الرياضة اليونيسيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

جنيهات ذهب

تجاوز الـ 42 الفًا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

جمعيه المصدرين

جمعية المصدرين تعقد جمعيتها العمومية ومجلس الإدارة يعد بمضاعفة الجهود لزيادة الصادرات

العقارات

“Living Yards” تدخل في شراكة استراتيجية مع “Lemon Spaces” لإطلاق "Maison S"

السياحة

لا يتناسب مع إمكانات مصر.. 5 تريليونات جنيه استثمارات سياحية منذ 1992

بالصور

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فيديو

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد