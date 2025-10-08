قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظة القدس تحذر من اقتحامات المستوطنين الواسعة لباحات المسجد الأقصى
أسعار مواد البناء في مصر اليوم 8-10-2025
"مفيش عصاية وخرطوم".. تعليمات عاجلة للمدارس بمنع ضرب الطلاب ومحاسبة المخالفين
ترامب يزور تل أبيب بعد التوقيع على اتفاق غزة
برمز «الحصان».. مرشحو حزب العدل يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب في القاهرة والشرقية وقنا وبني سويف
روسيا تتوعد.. سننفذ تجربة نووية إذا فعلت أمريكا الشيء نفسه
المستشار الألماني: لن نسمح للطائرات المسيرة بتهديد أمننا
يحدث في شرم الشيخ.. جلسة المفاوضات الرئيسية تناقش نقاطا جوهرية بخطة ترامب
منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة معركة الأمل بعد الحرب
طفرة تصنيع الهواتف في مصر.. 6 ملايين جهاز محلي لشركات عالمية خلال 2025
حماس تعلن انضمام ممثلين عن الجهاد والجبهة الشعبية لمفاوضات شرم الشيخ
الوطنية للانتخابات: إقبال كبير على لجان الترشح في أول أيام تلقي طلبات سباق النواب
اقتصاد

جمعية المصدرين تعقد جمعيتها العمومية ومجلس الإدارة يعد بمضاعفة الجهود لزيادة الصادرات

جمعيه المصدرين
جمعيه المصدرين
ولاء عبد الكريم

عقدت جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك) جمعيتها العمومية العادية برئاسة محمد قاسم – رئيس مجلس الإدارة، وسط حضور من أعضاء الجمعية الذين أكدوا تقديرهم لما تحقق من إنجازات ملموسة خلال السنوات الماضية في دعم وتنمية الصادرات المصرية.

وخلال الاجتماع، استعرضت الجمعية تقريرها السنوي الذي تضمن عرض أنشطة الجمعية وإنجازاتها خلال العام المالي 2024/2025، واعتمدت القوائم المالية للعام ذاته، إلى جانب إقرار الميزانية المقترحة للعام المالي الجديد 2025/2026، في خطوة تعكس استمرار نهج الحوكمة والشفافية الذي تتبعه الجمعية منذ تأسيسها.

وأكد  محمد قاسم أن المرحلة المقبلة ستشهد مضاعفة الجهود لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، من خلال العمل على توسيع نطاق التعاون مع الجهات الدولية والمؤسسات الداعمة للتجارة الخارجية، والمشاركة في معارض متخصصة تغطي قطاعات اقتصادية وصناعية متنوعة، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المصدرين المصريين.

وأشار قاسم إلى النجاحات البارزة التي حققتها الجمعية خلال العام المنقضي، وفي مقدمتها نجاح احتفالية “يوم المصدر المصري 2025” التي كرّمت الشركات الرائدة في الأداء التصديري بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب والذي أكد علي الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في دفع وتنمية الاقتصاد المصري من خلال تبني رؤية الاستثمار من اجل التصدير كقاطرة للتنمية 
بالاضافة الي تنظيم “Destination Africa 2024”، الذي بات منصة محورية لربط المصنعين والمشترين الدوليين في قطاع الغزل والنسيج والملابس بالقارة الإفريقية، مؤكدًا أن الحدث عزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والصناعة في القارة.

كما وفرت جمعية المصدرين خلال الفترة الماضية  مساحة لتبادل الخبرات بين أجيال المصدرين. وأضاف أن أكاديمية التصدير التابعة لإكسبولينك واصلت دورها في تأهيل الكوادر التصديرية الجديدة، بما يسهم في خلق جيل محترف قادر على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وقال رئيس جمعية المصدرين المصريين :نحن في إكسبولينك نؤمن بأن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على قوة صادراته، لذلك نعمل بكل ما لدينا من أدوات وخبرات لمساندة المصدرين وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية. رؤيتنا تقوم على أن يكون المصدر المصري منافسًا عالميًا، وليس إقليميًا فقط، وأن يكون لإكسبولينك دور قيادي في تحقيق هذا الهدف”ا

وأكد أعضاء الجمعية العمومية دعمهم الكامل لمجلس الإدارة في استكمال ما بدأه من جهود، مشيدين بالدور الفاعل للجمعية في تمكين المصدرين ومساندتهم في مواجهة التحديات العالمية، مؤكدين أن “إكسبولينك” باتت اليوم شريكًا استراتيجيًا للدولة في تحقيق مستهدفات خطة مضاعفة الصادرات المصرية وزيادة حصيلتها الدولارية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على التزام الجمعية بمواصلة مسيرتها نحو تعزيز مكانة الصادرات المصرية في الاقتصاد العالمي، من خلال تطوير خدماتها، وتوسيع برامجها التدريبية، وتنمية الشراكات الإقليمية والدولية بما يدعم الاقتصاد الوطني ويخدم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والاستثمار من اجل التصدير كمحور تتبناه الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص

