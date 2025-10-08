أوكرانيا تتسلم أكثر من 150 مركبة قتالية مسيرة من هولندا وإستونيا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة قبول التبرع بالدم من عديم الأهلية أو ناقصها
محافظة القدس تحذر من اقتحامات المستوطنين الواسعة لباحات المسجد الأقصى
أسعار مواد البناء في مصر اليوم 8-10-2025
"مفيش عصاية وخرطوم".. تعليمات عاجلة للمدارس بمنع ضرب الطلاب ومحاسبة المخالفين
ترامب يزور تل أبيب بعد التوقيع على اتفاق غزة
برمز «الحصان».. مرشحو حزب العدل يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب في القاهرة والشرقية وقنا وبني سويف
روسيا تتوعد.. سننفذ تجربة نووية إذا فعلت أمريكا الشيء نفسه
المستشار الألماني: لن نسمح للطائرات المسيرة بتهديد أمننا
يحدث في شرم الشيخ.. جلسة المفاوضات الرئيسية تناقش نقاطا جوهرية بخطة ترامب
منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة معركة الأمل بعد الحرب
طفرة تصنيع الهواتف في مصر.. 6 ملايين جهاز محلي لشركات عالمية خلال 2025
حماس تعلن انضمام ممثلين عن الجهاد والجبهة الشعبية لمفاوضات شرم الشيخ
أخبار العالم

أ ش أ

ذكرت السلطات الأوكرانية اليوم /الأربعاء/، أنها ستتسلم أكثر من 150 مركبة قتالية مسيرة من هولندا وإستونيا في إطار مبادرة دفاعية تقودها هولندا.


وأوضحت الشركة الإستونية المُطوّرة للروبوتات والأنظمة ذاتية القيادة، في بيان لها اليوم، إنها ستسلم أكثر من 150 مركبة أرضية مسيرة من طراز (تي-هيـمس) إلى أوكرانيا، وذلك في إطار المبادرة الدفاعية .


وأضافت أنها ستُقدم أيضًا تدريبًا شاملاً للمشغلين وموظفي الدعم الأوكرانيين لضمان فعالية النشر والصيانة الميدانية.


وفقًا للشركة، ستُكمل الأنظمة الجديدة 15 مركبة من طراز (تي-هيـمس) التي تعمل حاليًا في أوكرانيا، والتي أثبتت فعاليتها في ساحة المعركة منذ عام 2022.


يذكر أن هذه المركبة هي منصة برية مسيرة متعددة الاستخدامات، مصممة لدعم وحدات المشاة، والخدمات اللوجستية، والاستطلاع، والعمليات القتالية كما تُستخدم أو تُختبر حاليًا في 19 دولة، مما يجعلها المركبة البرية غير المأهولة الأكثر انتشارًا في فئتها.

