أوكرانيا تتسلم أكثر من 150 مركبة قتالية مسيرة من هولندا وإستونيا

ذكرت السلطات الأوكرانية اليوم /الأربعاء/، أنها ستتسلم أكثر من 150 مركبة قتالية مسيرة من هولندا وإستونيا في إطار مبادرة دفاعية تقودها هولندا.



وأوضحت الشركة الإستونية المُطوّرة للروبوتات والأنظمة ذاتية القيادة، في بيان لها اليوم، إنها ستسلم أكثر من 150 مركبة أرضية مسيرة من طراز (تي-هيـمس) إلى أوكرانيا، وذلك في إطار المبادرة الدفاعية .



وأضافت أنها ستُقدم أيضًا تدريبًا شاملاً للمشغلين وموظفي الدعم الأوكرانيين لضمان فعالية النشر والصيانة الميدانية.



وفقًا للشركة، ستُكمل الأنظمة الجديدة 15 مركبة من طراز (تي-هيـمس) التي تعمل حاليًا في أوكرانيا، والتي أثبتت فعاليتها في ساحة المعركة منذ عام 2022.



يذكر أن هذه المركبة هي منصة برية مسيرة متعددة الاستخدامات، مصممة لدعم وحدات المشاة، والخدمات اللوجستية، والاستطلاع، والعمليات القتالية كما تُستخدم أو تُختبر حاليًا في 19 دولة، مما يجعلها المركبة البرية غير المأهولة الأكثر انتشارًا في فئتها.