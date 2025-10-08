اليوم.. طرح فيلم TRON: Ares من بطولة جاريد ليتو في دور العرض المصرية

من استوديوهات والت ديزني والمخرج العالمي يواكيم رونينج، مخرج أكبر الأعمال منها: "قراصنة الكاريبي: الرجال الموتى لا يروون الحكايات"، "ماليفسنت: عشيقة الشر"، يأتي فيلم TRON: Ares، الفصل الجديد والمثير من سلسلة الخيال العلمي الأسطورية من ديزني.

يُعرض الفيلم في جميع دور السينما المصرية ابتداءً من اليوم 8 أكتوبر، قبل انطلاقه عالمياً في 10 أكتوبر، من خلال توزيع إيطاليا فيلم في منطقة الشرق الأوسط ويونايتد موشن بيكتشرز (UMP) في مصر.



يقوم ببطولة الفيلم الحائز على جائزة الأوسكار جاريد ليتو في دور "آريس"، وتدور أحداثه حول برنامج رقمي متطور يُرسل إلى العالم الحقيقي في مهمة خطيرة، تمثل أول لقاء مباشر بين البشر والذكاء الاصطناعي.

ويشارك في البطولة جريتا لي، إيفان بيترز، جودي تيرنر سميث، حسن منهاج، أرتورو كاسترو، وكاميرون موناغان، مع جيليان أندرسون وجيف بريدجز اللذين يعودان إلى عالم "ترون".



الفيلم من إنتاج شون بيلي، جاريد ليتو، إيما لودبروك، جيفري سيلفر، جاستن سبرينجر، وستيفن ليسبرجر، ويستكشف العلاقة بين الإنسانية والتكنولوجيا في قصة مبهرة ومؤثرة حول الهوية والتطور وقوة الارتباط الإنساني.



تم تصوير الفيلم بتقنيات IMAX ، ليجمع بين المؤثرات العملية والتكنولوجيا الحديثة في تجربة بصرية وإنسانية فريدة. وبفضل تصميم الإنتاج الرائع، والبدلات المضيئة، والدراجات الأسطورية، والإخراج الجريء، يقدم TRON: Ares رؤية جديدة لواحدة من أكثر سلاسل ديزني تميزاً وإبداعاً.