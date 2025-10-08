"الإدمان وأثره على صحة المراهقين" .. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد

نظم مجمع إعلام الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان (الإدمان وأثره على صحة المراهقين )، وذلك تحت رعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وبناء على توجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع.

أقيمت الندوة بمقر مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية وحاضر فيها الدكتور إبراهيم محمد حسن مدير إدارة الثقافة الصحية بالشؤون الصحية وبحضور عمرو سمير - مدير إدارة المدرسة.



افتتحت الندوة غادة بصيط محمد- مسئول الإعلام التنموي بالترحيب بالحضور وأكدت على أن قطاع الإعلام الداخلى يتبنى محاور تناقش كافة قضايا وظواهر المجتمع ومن أهم هذه المحاور محور القضية السكانية وتنمية الأسرة وأحد هذه الموضوعات التى تؤثر على الأسرة هو الإدمان فهو يستهدف الشباب ولابد من التوعية بمخاطره الصحية والاقتصادية .

وهذا ما أكده الدكتور إبراهيم فى مستهل حديثه خاصة أن الشريحة المستهدفة هم الشباب وهم من نخشى عليهم من الوقوع فى براثن الإدمان ثم عرف الإدمان بأنه حالة مرضية تنشأ من تعاطى أى عقار مع وجود رغبة لا تقاوم للحصول عليه كما تناول أهم الأسباب التى تؤدى إلى الإدمان وأهمها وجود أوقات للفراغ وحب الفضول والتجربة وأصدقاء السوء هذا بالإضافة إلى التفكك الأسرى والقسوة أو التدليل من الوالدين.

ثم تناول بالشرح أنواع المخدرات خاصة من حيث المنشأ فهناك مخدرات طبيعية مثل الحشيش والبانجو ومخدرات نصف تخليقية مثل الأفيون ومخدرات مصنعة مثل الترامادول كما تناول أهم تأثيرات المخدرات على الجسم فهى تسبب تلف فى خلايا المخ وضعف فى الذاكرة وعدم قدرة ضعلى التركيز واتخاذ القرار كما أن هناك تأثير على الجهاز التنفسى وقد تسبب سرطان الرئة هذا بالإضافة إلى التأثير على القدرة على العمل والمشكلات المالية والقانونية والأمراض النفسية كالاكتئاب وربما تصل إلى الانتحار.



كما ذكر أنه فى حالة وجود مدمن فى العائلة لابد من التعامل معه بشكل صحيح حتى لا تتفاقم المشكلة وذلك من خلال استشارة المختصين.