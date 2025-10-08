"سنووايت" يحصد الجائزة الكبرى بمهرجان طنجة الدولي للفيلم

فاز الفيلم المصري "سنووايت"، للمخرجة تغريد عبد المقصود أبو الحسن، بجائزة أفضل فيلم روائي طويل ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان طنجة الدولي للفيلم، وذلك وسط حضور لافت من صناع السينما والنقاد والفنانين من مختلف أنحاء العالم.



وشهدت المسابقة الدولية للأفلام الروائية الطويلة مشاركة ستة أفلام، خضعت لتقييم لجنة تحكيم دولية ضمّت كلاً من: المخرج المغربي محمد العبداوي، والمخرج والمنتج والموزع البريطاني هايدن برايس، والناقد الفني والأكاديمي الدكتور أحمد الدافري، فيما ترأس اللجنة المخرج والمنتج والممثل الإسباني ومدير مهرجان غرناطة السينمائي الدولي خورخي أونييفا.



ويأتي تتويج "سنووايت" في إطار تقدير فني واسع للأعمال السينمائية التي تطرح رؤى جديدة وتعكس قضايا مجتمعية بأساليب سردية مبتكرة، ما يؤكد الحضور المتزايد للسينما المصرية على الساحة الدولية.



فيلم "سنووايت" للمخرجة تغريد أبو الحسن قد لاقى انبهار الجمهور والنقاد بعد عرضه الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. حيث فازت بطلة الفيلم، مريم شريف، بأدائها الاستثنائي على جائزة اليُسر لأفضل ممثلة عن الفيلم.



ويحكي الفيلم في إطار درامي كوميدي عن "إيمان"، شابة مصرية قصيرة القامة التي تسعى إلى تحقيق حلمها بالحب والزواج، لكنها تواجه الصعوبات بسبب معايير الجمال التقليدية، ولذلك تلجأ إلى مواقع التعارف عبر الإنترنت لتتمكن من التعبير عن نفسها بحرية، وفي الوقت ذاته، تصارع من أجل المساعدة فى إتمام زواج أختها.

