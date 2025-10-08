إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس بالشرقية

أصيب 8 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس ابوسمران بعد الكلية الجوية وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس يفيد استقبال 8 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس ابوسمران بعد الكلية الجوية وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.