في اتصال مع الشرطة.. مهاجم كنيس إنجلترا يعلن ولاءه لـ"داعش "

كشفت وسائل إعلام بريطانية، الأربعاء، أن المشتبه به في الهجوم الذي استهدف كنيسا يهوديا شمال إنجلترا الأسبوع الماضي، اتصل بالشرطة عقب تنفيذ الاعتداء ليعلن مسؤوليته عنه وولاءه لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكرت التقارير أن المهاجم، ويدعى جهاد الشامي، وهو بريطاني من أصل سوري يبلغ من العمر 35 عامًا، أقدم على دهس عدد من المارة بسيارته قبل أن يهاجم المصلين بسكين داخل كنيس هيتون بارك في منطقة كرومبسال، ما أسفر عن مقتل شخصين.

وبحسب بيان صادر عن وحدة مكافحة الإرهاب في شمال غرب إنجلترا، أجرى الشامي اتصالًا على الرقم 999 – خط الطوارئ البريطاني – بعد دقائق من بدء الهجوم، أعلن فيه أنه ينفذ العملية باسم تنظيم “داعش” الإرهابي.

وتعتقد السلطات أن الشامي، المولود في سوريا، قد تبنى أفكارًا متطرفة، فيما لا يزال التحقيق جاريًا لتحديد ملابسات ودوافع الهجوم بشكل كامل.

وقال متحدث باسم وحدة مكافحة الإرهاب: "نواصل التحقيق بوتيرة متسارعة لفهم الدوافع الكاملة وراء هذا العمل العنيف".