تسارع نشاط عمليات الدمج والاستحواذ في كندا مع عودة الثقة إلى صناعة الصفقات

في تطور يعكس تعافي الاقتصاد الكندي.. عاد النشاط في سوق الاندماجات والاستحواذات إلى الانتعاش بعد عامين من التراجع، مدفوعاً بتحسن مؤشرات الأسهم وانخفاض معدلات الفائدة وتراجع التضخم.



وقال ديب خوسلا، رئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك أوف أمريكا بكندا، في مقابلة مع شبكة بلومبرج، إن الثقة عادت إلى قاعات مجالس الإدارة مع تحسن أوضاع التمويل؛ ما أسهم في زيادة وتيرة الصفقات لتتجاوز المتوسط المسجل خلال السنوات العشر الماضية.



وأضاف خوسلا أن ضعف الدولار الكندي عزز جاذبية الأصول الكندية أمام المستثمرين الأجانب، مشيراً إلى وجود ما بين تريليوني وثلاثة تريليونات دولار أمريكي من رؤوس الأموال الخاصة التي تنتظر فرصاً استثمارية جديدة.



توسع الشركات الكندية في مجالات التجزئة

وأوضح أن قطاعات النفط والغاز والتعدين والاتصالات تشهد نشاطاً ملحوظاً، إلى جانب توسع الشركات الكندية في مجالات التجزئة والخدمات الصناعية. كما لفت إلى اهتمام متزايد من مستثمرين من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا بالسوق الكندية.



وفي الوقت نفسه، دعا خوسلا، الشركات الكندية إلى توخي الحذر عند التعامل مع رؤوس الأموال الأجنبية، مميزاً بين "الاستثمار البنّاء" الذي يدعم النمو و"الاستثمار المفترس" الذي قد يهدد السيطرة المحلية على الشركات.



وتوقع خوسلا استمرار الزخم في عام 2026، مع بقاء أساسيات السوق قوية، قائلاً إن "الفرص واعدة، والمخاطر أقل مما كانت عليه في السنوات الماضية، والأسواق الكندية تستعد لموجة جديدة من النشاط الاقتصادي والاستثماري".