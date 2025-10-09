رئيس مدينة العلمين يكشف تفاصيل إقامة بطولة العالم للسباحة بالزعانف بمارينا

أكد الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، أن استضافة العلمين لبطولة العالم للسباحة بالزعانف CMAS 2025، لمثل هذه الفعاليات يعكس المكانة المتميزة لمركز مارينا العلمين السياحي كأحد أهم المقاصد السياحية والرياضية في مصر.

ورحّب رئيس مدينة العلمين خلال فعاليات حفل إفتتاح بطولة العالم للسباحة بالوفود المشاركة من مختلف الدول، معربًا عن سعادته بإحتضان الدولة المصرية فاعليات البطولة، وإختيار مارينا لإقامة هذه الفاعلية العالمية، .

واضاف ان البطولة تقام علي ضفاف بحيرات مركز مارينا العلمين السياحى برعاية بورتو مارينا خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر الجارى، بمشاركة( 12) دولة من مختلف قارات العالم، وهي:مصر _ الصين – تايباي – إيطاليا – تونس – الأردن – التشيك – فرنسا – اليونان – تركيا – كولومبيا – تشيلي.

وخلال فعاليات المؤتمر، تم إهداء الدكتور محمد خلف الله درع اللجنة الأولمبية،تقديرًا لجهوده في دعم وإستضافة البطولة العالمية داخل بورتو مارينا، ودوره في التهيئة لإقامة البطولة والمشاركة في نجاح الحدث الذي يُعد من أبرز البطولات الدولية في رياضة السباحة بالزعانف.

كما وجّه الشكر والتقدير للإتحاد الدولي للغوص والإنقاذ (CMAS) والإتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والمهندس أحمد مصطفي رئيس جهاز القري السياحية ولجميع القائمين على التنظيم، على جهودهم الكبيرة التي ساهمت في إنجاح البطولة وإخراجها بصورة تليق بإسم مصر ومكانتها الدولية.

حضر إفتتاح بطولة العالم للسباحة بالزعانف المهندس أحمد مصطفي محمد رئيس جهاز القرى السياحية، والسيدة Ana anzrofa رئيس الإتحاد الدولي، و أحمد أبو القاسم رئيس الإتحاد الإفريقي للغوص، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية، والمهندس سامح الشاذلى رئيس الإتحاد المصري للغوص و الإنقاذ وعضو الإتحاد الدولي.