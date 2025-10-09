قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زعيم المعارضة الإسرائيلية: ننتظر بفارغ الصبر عودة أطفالنا بفضل الرئيس ترامب
ترامب: دول بالشرق الأوسط تمتلك ثروات ستشارك في إعادة إعمار غزة
رفيق خفي للأرض.. اكتشاف كويكب صغير يسلك نفس المدار منذ 6 عقود
أسعار العملات الأجنبية في يوم الخميس
دعاء الشفاء للمريض الوارد عن النبي.. أجمل كلمات ترفع البلاء
رغم اتفاق غزة.. جيش الاحتلال يصدر تعليمات لقواته بالاستعداد لأي سيناريو محتمل
أفراح في غزة وتل أبيب بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى بين حماس وإسرائيل.. صور
ترامب: مستعد للذهاب إلى إسرائيل وإلقاء كلمة أمام الكنيست
ترامب: إيران ستكون جزءًا من عملية السلام الشاملة
ترامب: قلت لنتنياهو إسرائيل لا يمكنها أن تحارب العالم
ترامب: الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة يوم الاثنين
احتفالا بالمونديال.. سعد سمير يطالب بفتح استاد القاهرة مجانًا في مباراة مصر أمام غينيا بيساو

رباب الهواري

اعتبر سعد سمير، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، أن تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم يمثل إنجازًا كبيرًا يُضاف إلى سجل الكرة المصرية.

وقال سعد سمير خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن لاعبي الفراعنة أظهروا عزيمة واستماتة، وأسهموا في تبني معاني الالتزام والانضباط طوال مشوار التصفيات.

وواصل سعد سمير،"لقد شاهدت اللاعبين وهم يقدمون أداءً كبيرًا في كل مباراة؛ هؤلاء الرجال كانوا على قدر المسؤولية، ولم يقصروا في تحقيق الهدف المنشود."

وتمني سعد سمير، منح الجمهور الفرصة لحضور مباراة الاحتفال بالتأهل أمام غينيا بيساو مجانًا في ستاد القاهرة، ليعبر الجميع عن فرحتهم بهذا الإنجاز العابر للقلوب.

وعن النقد الموجه إليه أو إلى أداء المنتخب، أشار  سعد سمير إلى أنه لا يعير أي اهتمام لأي آراء عبر السوشيال ميديا أو الانتقادات الجانبية، مؤكدًا أن التركيز الحقيقي يجب أن يكون على العمل داخل الملعب فقط.

وأبدى سعد سمير احترامًا كبيرًا لفريق الإسماعيلي، خاصة عندما يخوض مبارياته على أرضه وسط جماهيره، واصفًا إياه بأنه "فريق مرعب"، مشددًا على ضرورة الحذر منه عندما يحين صدام المنافسة المحلية.

