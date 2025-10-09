احتفالا بالمونديال.. سعد سمير يطالب بفتح استاد القاهرة مجانًا في مباراة مصر أمام غينيا بيساو

اعتبر سعد سمير، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، أن تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم يمثل إنجازًا كبيرًا يُضاف إلى سجل الكرة المصرية.

وقال سعد سمير خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن لاعبي الفراعنة أظهروا عزيمة واستماتة، وأسهموا في تبني معاني الالتزام والانضباط طوال مشوار التصفيات.

وواصل سعد سمير،"لقد شاهدت اللاعبين وهم يقدمون أداءً كبيرًا في كل مباراة؛ هؤلاء الرجال كانوا على قدر المسؤولية، ولم يقصروا في تحقيق الهدف المنشود."

وتمني سعد سمير، منح الجمهور الفرصة لحضور مباراة الاحتفال بالتأهل أمام غينيا بيساو مجانًا في ستاد القاهرة، ليعبر الجميع عن فرحتهم بهذا الإنجاز العابر للقلوب.

وعن النقد الموجه إليه أو إلى أداء المنتخب، أشار سعد سمير إلى أنه لا يعير أي اهتمام لأي آراء عبر السوشيال ميديا أو الانتقادات الجانبية، مؤكدًا أن التركيز الحقيقي يجب أن يكون على العمل داخل الملعب فقط.

وأبدى سعد سمير احترامًا كبيرًا لفريق الإسماعيلي، خاصة عندما يخوض مبارياته على أرضه وسط جماهيره، واصفًا إياه بأنه "فريق مرعب"، مشددًا على ضرورة الحذر منه عندما يحين صدام المنافسة المحلية.