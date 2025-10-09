قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد الأوروبي: سنبذل قصارى جهدنا لدعم تنفيذ اتفاق غزة
الجيش الإسرائيلي: بدأنا الاستعداد لسحب جزئي للقوات من غزة
قادة العالم يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
قافلة المساعدات الإنسانية الـ47 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
عائلات الأسرى الإسرائيليين ترحب باتفاق غزة وتصفه بـ"الاختراق التاريخي"
وزير العدل الإسرائيلي: الاتفاق يتضمن تنازلات وسنعمل لضمان ألا تعود حماس لحيازة السلاح
وزير خارجية هولندا: اتفاق غزة خطوة مهمة والتنفيذ الكامل أمر حيوي
وزير الخارجية: الدولة تولي أهمية خاصة للارتقاء بمنظومة العمل القنصلي
بعد حبس السابق.. رئيس حي شرق تتسلم مهام منصبها رسميًا وتلتقي المواطنين
اتفاق غزة إنجاز كبير وفرصة لإنهاء حرب مدمرة وإطلاق سراح المحتجزين
المقاومة الفلسطينية: وقف الإبادة الصهيونية في غزة جاء ثمرة ونتيجة للصمود
كوستاريكا ترشح ريبيكا جرينسبان لخلافة أنطونيو جوتيريش في الأمم المتحدة
حوادث

"الداخلية" تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة

أ ش أ

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ27 من مبادرة (كلنا واحد) تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، والتي تم مدها لمدة شهر، اعتباراً من الأول من أكتوبر الجاري؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.


وتستهدف المبادرة توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 40 %؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).


وبلغ أعداد الكيانات التجارية المشاركة في المبادرة (55 سلسلة تجارية– 117 مكتبة– 18 شادرا رئيسياً وفرعياً– 5 قوافل متحركة)، بإجمالي 2727 منفذاً؛ وذلك بمختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.


وفي السياق ذاته، تواصل وزارة الداخلية توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1150 منفذاً ثابتاً ومتحركاً بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة، والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).


ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.
 

وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ27 من مبادرة كلنا واحد السيد رئيس الجمهورية دعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين السلع الغذائية مبادرة توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية

