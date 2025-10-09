التحقيق في إصابة رئيس مباحث شبين القناطر فى مداهمة بالقليوبية

بدأت جهات التحقيق بالقليوبية التحقيق فى إصابة رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بطلق ناري في قدمه أثناء مطاردةٍ عناصر إجرامية خطرة و تم نقله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة لتلقي العلاج وهو بحالة جيدة.



وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد ورود معلومات رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بقيام عنصرى إجراميين باتخاذ قرية القشيش دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.



وكشفت التحريات، قيام عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بإدارة بؤرة إجرامية بمنطقة القشيش، بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وترويع المواطنين وتكدير الأمن العام.



وعقب تقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تم التوصل إلى مكان تواجد المتهمين، وتوجهت قوة بقيادة رئيس مباحث مركز شبين القناطر وتمكنت من مداهمة البؤرة الإجرامية، وعند رؤية المتهمين لضباط الشرطة أطلقوا صوبهم أعيرة نارية فبادرتهم القوة بإطلاق النيران مما أسفر عن إصابة رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بطلق ناري بالقدم، ومصرع عنصرين إجراميين.



وبتفتيش المكان عثر على كمية كبيرة من المواد المخدرة واسلحة النارية وعدد من الذخائر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.