هزة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب شمال الفلبين

ضربت هزة أرضية بقوة 4.4 درجة مدينة "باجيو" شمالي الفلبين صباح اليوم الخميس، مما أجبر السكان على مغادرة المباني وإغلاق المدارس.



وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل - في بيان نقلته قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية - بأن الزلزال وقع على بعد كيلومترين شمال شرق بلدة "بوجو"، وعلى عمق 10 كيلومترات.



وكان زلزال بلغت شدته 6.9 درجة على مقياس ريختر قد ضرب وسط الفلبين قبل نحو عشرة أيام، مما أسفر عن مقتل 74 شخصا وإصابة 294 آخرين، فضلا عن تدمير نحو 600 منزل.



وتعد الزلازل حدثا يتكرر بشكل شبه يومي في الفلبين، التي تقع ضمن منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تنشط فيها الزلازل والبراكين.