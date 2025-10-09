قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرز مباريات اليوم الخميس 9-10-2015 والقنوات الناقلة
السعودية ترحب باتفاق غزة وتطالب بتنفيذ المرحلة الأولى من مقترح ترامب
استقرار نسبي في أسعار الدواجن والطيور.. والبيض يُحافظ على توازنه
لبنان.. عون: نأمل في أن يشكل اتفاق غزة خطوة أولى نحو وقف دائم للنار
هيئة البث الإسرائيلية: ويتكوف وكوشنر يصلان اليوم إلى إسرائيل للتحضير لزيارة ترامب
بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا
500 دولار شهريا.. فرص عمل في لبنان لفني الكهرباء وميكانيكي.. لينك التقديم
شوبير عن تأهل منتخب مصر : حالة رضا شديد في الشارع الرياضي
أمطار على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء
البيضاء بـ 63 جنيه.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس
الفصائل الفلسطينية تشيد باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة اليوم .. من هو ؟
التضامن: مكافحة عمل الأطفال مسؤولية مجتمعية لحماية مستقبل الأجيال

هاجر ابراهيم

أكدت الدكتورة هانم عمر، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الطفل بوزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف عمل الأطفال يعد من أهم القضايا على مستوى العالم، مشيرة إلى أنه لا يمثل خطرًا على الطفل فحسب، بل يمتد تأثيره السلبي إلى الأسرة والمجتمع والدولة ككل.

وأوضحت «عمر» خلال مداخلة  على قناة "إكسترا نيوز"، أن الطفل العامل يُحرم من حقه الطبيعي في التعليم واللعب والنمو السليم، وهو ما ينعكس سلبًا على مستقبله، لافتة إلى أن الأسباب الاقتصادية والثقافية تأتي في مقدمة دوافع الأسر لدفع أبنائها إلى سوق العمل في سن مبكرة.

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبنى استراتيجية شاملة للحد من الظاهرة، من خلال مراكز مكافحة عمل الأطفال التي تستقبل الأطفال من سن 7 إلى 18 عامًا، وتوفر لهم العديد من البرامج والخدمات التي تسهم في إعادة دمجهم في المجتمع، وأن من أبرز تلك البرامج برنامج "صرخة"، الذي يُنفذ بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة، ويستمر لمدة 12 جلسة يتعلم خلالها الطفل بطريقة تفاعلية من خلال الألعاب والمسرحيات والعروض والفيديوهات أهمية التعليم ومخاطر العمل المبكر وحقوقه كطفل.

واختتمت الدكتورة هانم عمر بتأكيد أن القضاء على عمل الأطفال مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب تعاون الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن حماية الطفل حق أصيل كفله الدستور والقانون، وأن بناء جيل واعٍ وسليم هو حجر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة لمصر المستقبل.

محمود العسيلي وزوجته
البطاطس
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل رول البيض بالخضار..
