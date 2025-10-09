وزير الشباب وأبوريدة يزوران معسكر منتخب مصر في المغرب

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على زيارة معسكر منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب بالمغرب، وعقد جلسة مع الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان واللاعبين، من أجل الاطمئنان عليهم وتحفيزهم قبل انطلاق المباريات الودية والرسمية.

وجاءت الزيارة عقب مؤازرة المنتخب الأول في مباراته أمام جيبوتي، والتي شهدت تأهل الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث أكد الوزير وأبوريدة على أهمية الاستعداد الجيد وتقديم مستوى ونتائج متميزة خلال منافسات كأس العرب المقرر إقامتها في قطر ديسمبر المقبل.

وأثنى هاني أبوريدة على فكرة تكوين المنتخب، مشيرًا إلى أن هناك طموحات كبيرة لهذا الفريق الواعد في المنافسات القادمة.

وحضر اللقاء السفير المصري في المغرب أحمد نهاد عبد اللطيف، والمهندس خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، وأحمد حلمي الشريف، ومحمد أبو حسين عضوا مجلس ادارة الاتحاد