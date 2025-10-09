قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ المنوفية: 135 مليون جنيه حجم مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة بمركزي شبين الكوم وبركة السبع

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على أننا مستمرون في تطوير ورفع كفاءة مشروعات البنية التحتية بنطاق المراكز والمدن لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، بمواصلة جهود التغيير والبناء الشامل في شتى القطاعات الخدمية والتنموية تماشيا مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه جارى تنفيذ 12 مشروع خدمي وتنموي بمركز ومدينة بركة السبع ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2025- 2026 بقيمة استثمارية 58 مليون جنيه، موزعة علي عدة قطاعات مختلفة منها رصف الطرق الداخلية وتحسين البيئة والكهرباء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية لتحسين أداء الخدمات للمواطنين، ففي قطاع الطرق جاري استكمال رصف منطقة بورسعيد الجهة الشرقية بطول 600 م ، متفرعات طريق النصر بمدخل المدينة وشارع الجمعية الزراعية بطول 200 م ، كما جاري تركيب بلاط الانترلوك بمنطقة متفرعات محي المهدي وجمال عبد الناصر وسيدي اسماعيل بطول 500 م ، ومنطقة سيدي شماخ وامام مدرسة صبحي حافظ بطول 500م ، بالإضافة الي رصف طريق مدخل الغوري بطول 2.2 كم ،مدخل كفر مليج بطول 800 م وعرض 6م بقرية شنتا الحجر ومدخل الدبايبة بطول 2 كم ببركة السبع0

وأضاف المحافظ أنه سيتم إنارة عدد من الطرق وتدعيم قطاع الكهرباء لتحسين الرؤية البصرية ومنها إنارة طريق القاصد - جنزور ، شنتنا الحجر وميت فارس وتوريد مهمات ومستلزمات إنارة حديثة وتطوير ورفع كفاءة وصيانة معدات الحملة الميكانيكية ببركة السبع وغيرها بما يساعد علي تحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وفى مركز ومدينة شبين الكوم ، كشف محافظ المنوفية عن حجم مشروعات الخطة الاستثمارية باستثمارية بلغت 77 مليون جنيه لتنفيذ 17 مشروع متنوع ، حيث سيتم رصف طريق شبين الكوم - طنبدي  بطول 8 كم ، مدخل كفر طنبدي بطول 1 كم ، شارع داير الناحية بقرية الراهب بطول 1 كم ، وذلك في إطار الخطة الشاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية لتحقيق السيولة المرورية اللازمة ، فيما تضمنت الخطة الاستثمارية تدعيم منظومة شبكات الإنارة ورفع كفاءتها ، جارى توريد وتركيب 256 عمود إنارة لإحلال وتجديد أعمدة الإنارة العامة بطرق شبين الكوم - قويسنا ، المصيلحة - اصطباري ، شبين الكوم - العراقية مروراً بشبرا باص وقري البتانون ومليج وبخاتي ، لتحسين مستوى جودة الخدمات والحد من الحوادث، 

وفى قطاع تحسين البيئة ، جاري إنشاء عدد 2 مبني حملة ميكانيكية بقري الماي وشنوان ودعم وصيانة ورفع كفاءة المعدات بباقي قري مركز شبين الكوم لتعظيم الاستفادة القصوى منها لضمان تأدية المهام على أكمل وجه ، هذا وقد ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميداني لمتابعة كافة المشروعات المستهدفة بالخطة الاستثمارية الجديدة بمختلف القطاعات المتنوعة، والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل كافة العقبات للإسراع بمعدلات التنفيذ تحقيقاً للصالح العام، لافتا إلى المتابعة المستمرة والميدانية لتنفيذ المشروعات وتقديم كافه سبل الدعم والعمل على تذليل العقبات لسرعة نهو المشروعات للانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المقررة.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية الخطة الاستثمارية مشروعات تنموية

