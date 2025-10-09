صيحة الأظافر الطبيعية تتصدر موضة خريف 2025

في عالم الجمال والموضة، تسيطر هذا الخريف صيحة جديدة تبتعد عن الزخارف المبالغ فيها وتعود إلى الأناقة البسيطة. فقد رصد خبراء التجميل عودة قوية للأظافر القصيرة ذات الألوان الهادئة مثل الوردي الفاتح ودرجات النود التي تمنح اليدين مظهراً أنيقاً وطبيعياً.

تقول خبيرة التجميل الفرنسية "لورين دوفور" إن هذا الاتجاه يعكس بحث النساء عن الجمال البسيط والمظهر الصحي بعيداً عن الزخارف الاصطناعية.

وتنصح السيدات بالاهتمام بالعناية الطبيعية من خلال ترطيب الأظافر بزيت اللوز أو الجوجوبا واستخدام كريمات تحتوي على الكولاجين للحفاظ على مرونة الجلد المحيط بالأظافر.



كما أن هذه الموضة تتماشى مع أسلوب الحياة السريع للمرأة العصرية التي ترغب في إطلالة أنيقة دون مجهود كبير، وتؤكد دوفور أن "الأناقة الهادئة أصبحت هي الفخامة الجديدة".