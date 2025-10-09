قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرحة السلام.. طائرات تحمل علم مصر وفلسطين ترفرف في سماء مدينة شرم الشيخ
الوطنية للانتخابات : اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح شهد تقدم 341 بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس النواب
رئيس كينيا يعرب عن تقديره للرئيس السيسي وجهود مصر في التوصل لوقف إطلاق نار بقطاع غزة
بعد لقاء الرئيس السيسي.. ويتكوف وكوشنر يصلان إلى إلى تل أبيب
حالة الطقس غدا.. جو مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى في القاهرة 28
برلماني: اتفاق شرم الشيخ خطوة مفصلية نحو سلام عادل واستقرار شامل لفلسطين والمنطقة
عضو بالشيوخ: مصر بفضل الرئيس السيسي أعادت للسياسة معناها وللمنطقة عقلها
ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.. بوابة المستقبل في معرض دمنهور للكتاب
رموز الكرة المصرية يطمئنون على الكابتن حسن شحاتة بالمستشفى.. ووزير الصحة ينقل له تحيات الرئيس السيسي
341 مرشحا للنظام الفردى في اليوم الثاني لفتح باب الترشح بانتخابات مجلس النواب
الأزهر عن اتفاق شرم الشيخ: نقدر جهود الرئيس السيسى والأمير تميم وترامب
الرئيس الكيني يلتقى مدبولي لبحث مجالات التعاون المشترك
توك شو

الخارجية: الأفق السياسي الأهم يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة

هاني حسين

أكد السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن اتفاق شرم الشيخ لإنهاء حرب غزة يحقق عدة أهداف في مرحلته الأولى، مشيرًا إلى أنه سيمهد الأجواء لمناقشة ترتيبات لاحقة تتعلق بالأمن والحوكمة وإعادة الإعمار والتعافي المبكر، موضحًا أن الأفق السياسي الأهم يكمن في إيجاد دولة فلسطينية مستقلة على المدى الطويل.

وأشار خلاف، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية» إلى أن التطورات الأخيرة في المنطقة تؤكد صحة الرؤية المصرية التي تقوم على ضرورة التعامل مع جذور الصراعات عبر الحوار والدبلوماسية والتفاوض، بدلاً من اللجوء إلى الحلول العسكرية التي تؤدي إلى تصعيد النزاعات.

وقال: «مصر تؤمن بأولوية المفاوضات والمسارات الدبلوماسية واحترام القانون الدولي كأساس لمنع النزاعات»، مؤكدًا أن مصر تمتلك عقيدة سياسية ودبلوماسية عريقة ترتكز على الحوار وتسوية المنازعات بالطرق الدبلوماسية، وهو ما جعلها تلعب دور الوساطة في العديد من الأزمات الدولية.

وأضاف أن هذه الثقافة السياسية تحظى باحترام إقليمي ودولي، ويظهر ذلك من خلال تحركات مصر النشطة في ملفات الفلسطينيين والإسرائيليين، وأزمات المنطقة المختلفة، لا سيما الاتفاق الذي جرى بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر الماضي.

