الخارجية: الأفق السياسي الأهم يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة

أكد السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن اتفاق شرم الشيخ لإنهاء حرب غزة يحقق عدة أهداف في مرحلته الأولى، مشيرًا إلى أنه سيمهد الأجواء لمناقشة ترتيبات لاحقة تتعلق بالأمن والحوكمة وإعادة الإعمار والتعافي المبكر، موضحًا أن الأفق السياسي الأهم يكمن في إيجاد دولة فلسطينية مستقلة على المدى الطويل.

وأشار خلاف، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية» إلى أن التطورات الأخيرة في المنطقة تؤكد صحة الرؤية المصرية التي تقوم على ضرورة التعامل مع جذور الصراعات عبر الحوار والدبلوماسية والتفاوض، بدلاً من اللجوء إلى الحلول العسكرية التي تؤدي إلى تصعيد النزاعات.

وقال: «مصر تؤمن بأولوية المفاوضات والمسارات الدبلوماسية واحترام القانون الدولي كأساس لمنع النزاعات»، مؤكدًا أن مصر تمتلك عقيدة سياسية ودبلوماسية عريقة ترتكز على الحوار وتسوية المنازعات بالطرق الدبلوماسية، وهو ما جعلها تلعب دور الوساطة في العديد من الأزمات الدولية.

وأضاف أن هذه الثقافة السياسية تحظى باحترام إقليمي ودولي، ويظهر ذلك من خلال تحركات مصر النشطة في ملفات الفلسطينيين والإسرائيليين، وأزمات المنطقة المختلفة، لا سيما الاتفاق الذي جرى بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر الماضي.