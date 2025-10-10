قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أقل سعر دولار اليوم 10-10-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد سعر أقل دولار أمام الجنيه، ثباتا في أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 10-10-2025.

آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم

وجاء آخر تحديث سجله سعر  أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.47 جنيه للشراء و 47.57 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 24 ديسمبر بعد تخطيه 51

بنوك تبيع أقل دولار 

وأظهر آخر سعر سجله أدني سعر دولار أمام الجنيه في عدد من البنوك الخاصة منها " أبوظبي الأول، الإسكندرية، كريدي أجريكول، الأهلي الكويتي".

استقرار الدولار

واستقر سعر الدولار في أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 10-10-2025 في السوق الرسمية بدون تغيير.

تحركات الدولار اليوم

وفقا لآخر تداول سجله سعر الدولار مقابل الجنيه مساء الأربعاء الماضي والذي أظهر خلاله تراجعا طفيفا قيمته قرشا واحداً علي مستوى البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

إجازة البنوك

وأعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في الجهاز المصرفي اعتبارا من صباح اليوم الخميس ولمدة يومين آخرين بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر المجيد و مواعيد الراحة الأسبوعية في البنوك.

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل آخر تحديث سجله سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

الدولار

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.47 جنيه للشراء و 47.57 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، الإسكندرية، كريدي أجريكول، الأهلي الكويتي".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنك البركة.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للشراء في بيت التمويل الكويتي

سعر الدولار

سعر الدولار في معظم البنوك

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB، أبوظبي التجاري، ميد بنك، المصرف المتحد، HSBC، القاهرة، قناة السويس، الكويت الوطني،فيصل الإسلامي، التجاري الدولي CIB، مصر، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في بنوك “ التنمية الصناعية، نكست، سايب”

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

أعلي سعر

ووصل أعلي سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري لتنمية الصادرات"

تحويلات المصريين في الخارج

أكد البنك المركزى ان تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت تدفقات قياسية بارتفاع  بلغ نحو 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2024/2025، مقابل نحو 21.9 مليار دولار في العام السابق، وهو ما يمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.

وأشار تقرير البنك المركزى  انه  شهد القطاع السياحي أداءً قوياً، حيث ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 16.3% لتسجل نحو 16.7 مليار دولار مقابل 14.4 مليار دولار، مدفوعة بزيادة عدد الليالي السياحية إلى 179.3 مليون ليلة مقارنة بنحو 154.1 مليون ليلة في العام السابق.

ولفت التقرير إلى أنه يأتي ذلك في إطار تعافي القطاع السياحي من تداعيات الأزمات العالمية، واستمرار الجهود الحكومية في تنويع الأسواق المصدرة للسياحة وتطوير البنية التحتية.

وأكد أن  هذه المؤشرات أن قطاعي التحويلات والسياحة يشكلان ركيزتين أساسيتين في دعم ميزان المدفوعات وتحقيق الاستقرار النقدي خلال الفترة المقبلة

