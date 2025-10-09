هند الضاوي: مصر استغلت وضع إسرائيل المأزوم ونجحت في إبرام اتفاق تاريخي بشرم الشيخ

قالت الإعلامية هند الضاوي إن مصر نجحت في استثمار الوضع المأزوم الذي تعيشه إسرائيل، إلى جانب رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تهدئة الأوضاع، للوصول إلى اتفاق تاريخي تم توقيعه اليوم في مدينة شرم الشيخ، مؤكدة أن هذا الاتفاق يمثل انتصارًا جديدًا للدبلوماسية المصرية.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الرئيس ترامب لبّى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة كبيرة، إدراكًا منه لأهمية الدور المصري المحوري في إيقاف نزيف الحرب وتحقيق مصالح جميع الأطراف، مشيرة إلى أن القاهرة استطاعت خلال الفترة الأخيرة أن تعيد تموضعها كوسيط رئيسي في قضايا المنطقة.

وأكدت هند الضاوي، أن مصر تُعد الدولة الوحيدة في العالم بعد الصين التي قالت للرئيس الأمريكي "لا"، مضيفة: "حتى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حين كان يرفض بعض المقترحات الأمريكية لم يعلن ذلك صراحة، بينما مصر قالتها بوضوح: لا للتهجير، ولا لعبور مجاني عبر قناة السويس، ولن نسمح بفرض شرق أوسط جديد".