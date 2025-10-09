عبده مباشر: 220 طائرة مصرية حلقت بحرب أكتوبر وضربت أهدافا معادية

أكد الكاتب الصحفي عبده مباشر، أن أشرف مروان لم يكن عميلا لإسرائيل ولكن كان ينفذ أمرا من الرئيس الراحل السادات بالتواجد في إسرائيل وخداع الكيان الصهيوني، إضافة إلى أن السادات جعله يخبر إسرائيل بمعلومات للحصول على ثقتهم.

وقال عبده مباشر، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن الطيران المصر يحلق بعدد 220 طيارة، معلقا أنه كانت تحلق مع بداية حرب أكتوبر وضربت أهدافا معادية والجنود هتفوا “الله أكبر ”.



وتابع الكاتب الصحفي عبده مباشر، أن حرب أكتوبر كان أكبر حشد مدفعية منذ الحرب العالمية الثانية، مؤكدا أن المدفعية ضربت 175 دانة مدفع في الثانية الواحدة على الأهداف الإسرائيلية، مما جعل العساكر والجنود متأكدين من النصر .