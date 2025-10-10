قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2025
إذاعة جيش الاحتلال: وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ والقوات ستنسحب نحو الخط الأصفر
الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لشارع 26 يوليو بإتجاه ميدان لبنان
ديني

الأوقاف تخصص موضوع خطبة الجمعة اليوم حول "خطورة التنمّر"

موضوع خطبة الجمعة اليوم
موضوع خطبة الجمعة اليوم
عبد الرحمن محمد

خصصت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان: "خطورة التنمّر على الفرد والمجتمع"، وذلك ضمن مبادرتها التوعوية الرائدة "صحح مفاهيمك" التي تهدف إلى معالجة السلوكيات السلبية في المجتمع من منظور ديني وإنساني متكامل.

وأكدت الوزارة أن اختيار موضوع التنمّر يأتي انطلاقًا من حرصها على ترسيخ قيم الرحمة والتسامح، ومواجهة ظواهر العنف اللفظي والجسدي والنفسي التي تتعارض مع تعاليم الإسلام السمحة، مشيرة إلى أن هذه الخطبة تمثل دعوة مفتوحة لتعزيز ثقافة الاحترام والتعامل الإنساني الراقي بين جميع أفراد المجتمع، كبارًا وصغارًا.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن خطبة الجمعة اليوم تتناول بالتفصيل صور التنمّر المختلفة، سواء في المدارس أو أماكن العمل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مبيّنةً الآثار الخطيرة التي يتركها هذا السلوك على الضحايا من فقدان الثقة بالنفس والعزلة الاجتماعية والاكتئاب، وصولًا إلى تفكك الروابط الاجتماعية وتدهور القيم الأخلاقية داخل المجتمع.

كما شددت الوزارة على أن الإسلام حثّ على الكلمة الطيبة والإحسان في التعامل، ونهى عن السخرية والاستهزاء بالآخرين، مؤكدة أن من مقاصد الخطبة المقبلة تربية الوجدان الديني على نبذ التنمّر بكل أشكاله، وغرس روح التعاون والاحترام المتبادل بين الناس، بما يعزز من استقرار المجتمع ووحدته.

ويأتي نشر الخطبة عبر المنصة الرقمية الرسمية لوزارة الأوقاف في إطار سعيها المستمر لتوسيع دائرة الاستفادة من خطب الجمعة، وتمكين الأئمة والخطباء من الاطلاع المسبق على مضمونها لتوحيد الخطاب الدعوي وتوجيهه نحو القضايا المجتمعية الملحّة التي تمس حياة الناس وقيمهم.

ويمكن الاطلاع على نص الخطبة الكاملة من خلال الرابط التالي:
خطورة التنمّر على الفرد والمجتمع

وأكدت الأوقاف في ختام بيانها أن مبادرة "صحح مفاهيمك" التي أطلقتها ، تمثل أحد أهم مساراتها الفكرية في مواجهة المفاهيم المغلوطة، وتصحيح الوعي الديني، وتقديم خطاب دعوي مستنير يواكب متطلبات العصر ويحافظ في الوقت ذاته على ثوابت الدين وقيمه السامية.

الأوقاف خطبة الجمعة التنمر صحح مفاهيمك الخطاب الدعوي القيم الأخلاقية

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟

4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟

مدينة غزة

4 شهداء وعشرات المفقودين تحت الأنقاض في غارة إسرائيلية على مدينة غزة

الغندور

بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك

زجاجات المياه البلاستيك

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

جيش الاحتلال الإسرائيلي

بعد اتفاق وقف الحرب .. إصابة 4 جنود إسرائيليين في غزة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة "الاستعلامات" برئاسة ضياء رشوان لثلاث سنوات

أحمد عبد القادر

أحمد عبد القادر يطلب 130 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي

زيزو

وليد صلاح الدين: لا نسعى لإصلاح العلاقة مع عبد القادر خوفا من الزمالك

امام عاشور

وليد صلاح الدين يكشف حقيقة أزمة إمام عاشور وتجديد عقده مع الأهلي

وليد صلاح

وليد صلاح الدين يهاجم مروّجي الشائعات حول مدرب الأهلي الجديد

لتحلية صحية .. طريقة عمل كيكة الجزر

كيكة الجزر
كيكة الجزر
كيكة الجزر

موضة اللب المفصص .. فوائد خارقة لبذور اليقطين لن تخطر ببالك

بذور اليقطين
بذور اليقطين
بذور اليقطين

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

زجاجات المياه البلاستيك
زجاجات المياه البلاستيك
زجاجات المياه البلاستيك

الفتاة المعجزة

الفتاة المعجزة.. جيسيكا طويل تمشي من جديد بعد سنوات من الشلل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

