الأوقاف تخصص موضوع خطبة الجمعة اليوم حول “خطورة التنمّر”

خصصت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان: "خطورة التنمّر على الفرد والمجتمع"، وذلك ضمن مبادرتها التوعوية الرائدة "صحح مفاهيمك" التي تهدف إلى معالجة السلوكيات السلبية في المجتمع من منظور ديني وإنساني متكامل.

وأكدت الوزارة أن اختيار موضوع التنمّر يأتي انطلاقًا من حرصها على ترسيخ قيم الرحمة والتسامح، ومواجهة ظواهر العنف اللفظي والجسدي والنفسي التي تتعارض مع تعاليم الإسلام السمحة، مشيرة إلى أن هذه الخطبة تمثل دعوة مفتوحة لتعزيز ثقافة الاحترام والتعامل الإنساني الراقي بين جميع أفراد المجتمع، كبارًا وصغارًا.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن خطبة الجمعة اليوم تتناول بالتفصيل صور التنمّر المختلفة، سواء في المدارس أو أماكن العمل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مبيّنةً الآثار الخطيرة التي يتركها هذا السلوك على الضحايا من فقدان الثقة بالنفس والعزلة الاجتماعية والاكتئاب، وصولًا إلى تفكك الروابط الاجتماعية وتدهور القيم الأخلاقية داخل المجتمع.

كما شددت الوزارة على أن الإسلام حثّ على الكلمة الطيبة والإحسان في التعامل، ونهى عن السخرية والاستهزاء بالآخرين، مؤكدة أن من مقاصد الخطبة المقبلة تربية الوجدان الديني على نبذ التنمّر بكل أشكاله، وغرس روح التعاون والاحترام المتبادل بين الناس، بما يعزز من استقرار المجتمع ووحدته.

ويأتي نشر الخطبة عبر المنصة الرقمية الرسمية لوزارة الأوقاف في إطار سعيها المستمر لتوسيع دائرة الاستفادة من خطب الجمعة، وتمكين الأئمة والخطباء من الاطلاع المسبق على مضمونها لتوحيد الخطاب الدعوي وتوجيهه نحو القضايا المجتمعية الملحّة التي تمس حياة الناس وقيمهم.

ويمكن الاطلاع على نص الخطبة الكاملة من خلال الرابط التالي:

خطورة التنمّر على الفرد والمجتمع

وأكدت الأوقاف في ختام بيانها أن مبادرة "صحح مفاهيمك" التي أطلقتها ، تمثل أحد أهم مساراتها الفكرية في مواجهة المفاهيم المغلوطة، وتصحيح الوعي الديني، وتقديم خطاب دعوي مستنير يواكب متطلبات العصر ويحافظ في الوقت ذاته على ثوابت الدين وقيمه السامية.