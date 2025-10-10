قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطرق البديلة بعد غلق محور 26 يوليو أمام جامعة مصر بسبب المونوريل
الأنبا باخوم يترأس مهرجان "خليك فرحان" لفرح وعطاء بالقاهرة
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
قيادي بفتح لصدى البلد: اتفاق شرم الشيخ يؤسس لمرحلة فلسطينية جديدة تنهض من ركام الإبادة
الفلبين.. زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب جزيرة مينداناو وتحذير من تسونامي
البابا لاوُن الرابع عشر للشباب: دعوة للصداقة والشهادة في عالم مُتعطش للسلام
ما حكم قطع صلاة الفرض لأمر مهم؟.. الإفتاء تجيب
أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.. الثلاثاء
وليد صلاح الدين: لاعبو الأهلي لو ركزوا صح هنزعل ناس كتير
ترامب يقترح طرد إسبانيا من حلف الناتو
التحقيق في تقاضي مسؤول بحي العمرانية رشوة من جزار
توك شو

باحث: إسرائيل تعيش حالة "سلام حذر" بعد اتفاق غزة

غزة
محمد البدوي

أكد الدكتور محمد وازن باحث في الشؤون الإسرائيلية، على أنّ ردود الفعل داخل إسرائيل بعد اتفاق إنهاء الحرب على غزة كشفت عن انقسام واضح في الرأي العام والإعلام العبري، موضحًا أن الصحف الإسرائيلية ووسائل التواصل الاجتماعي شهدت سجالات حادة بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها.

 إنهاء المعاناة الإنسانية

وأشار إلى أن بعض أنصار اليمين المتطرف مثل بن غفير وسموتريتش شنّوا هجومًا حادًا على مصر، بينما عبّر آخرون عن امتنانهم للدور المصري في إنهاء المعاناة الإنسانية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن الإعلام الإسرائيلي الرسمي يختلف في طبيعته عن الإعلام العربي، إذ يسمح بنشر مقالات نقدية حتى في أوقات الأزمات، لكنه يرى أن فهم المزاج الإسرائيلي لا يتحقق من خلال الصحف الرسمية فقط، بل عبر الإعلام غير الرسمي، كمنصات "تلغرام" ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تظهر المشاعر الحقيقية للإسرائيليين تجاه الأحداث.

المشاعر الحقيقية للإسرائيليين

وأوضح الباحث أن بعض التعليقات المتطرفة وصلت إلى حدّ الحديث عن استعادة سيناء، وهو ما وصفه بـأنه هرتلة سياسية، بينما عبّر آخرون -ومنهم ذوو الأسرى الإسرائيليين- عن غضبهم من نتنياهو، مؤكدين أنه لا يهتم إلا بمستقبله السياسي.

وأشار إلى أن هؤلاء وجّهوا انتقادات لاذعة للحكومة، بل وناشدوا الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب التدخل لحماية الاتفاق وضمان تنفيذه.
 

إسرائيل الدكتور محمد وازن الشؤون الإسرائيلية الإعلام العبري غزة الصحف الإسرائيلية الحكومة

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟

4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟

مدينة غزة

4 شهداء وعشرات المفقودين تحت الأنقاض في غارة إسرائيلية على مدينة غزة

الغندور

بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك

زجاجات المياه البلاستيك

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

جيش الاحتلال الإسرائيلي

بعد اتفاق وقف الحرب .. إصابة 4 جنود إسرائيليين في غزة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة "الاستعلامات" برئاسة ضياء رشوان لثلاث سنوات

أحمد عبد القادر

أحمد عبد القادر يطلب 130 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي

الضحية بالغربية

ضبط شاب أنهى حياة عمه داخل سيارته بكورنيش طنطا

المرور

تفاصيل غلق شارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبرى 15مايو

صورة أرشيفية

مصرع مسنة متأثرة بإصاباتها في حريق داخل منزلها في جهينة بسوهاج

بالصور

لتحلية صحية .. طريقة عمل كيكة الجزر

كيكة الجزر
كيكة الجزر
كيكة الجزر

موضة اللب المفصص .. فوائد خارقة لبذور اليقطين لن تخطر ببالك

بذور اليقطين
بذور اليقطين
بذور اليقطين

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

زجاجات المياه البلاستيك
زجاجات المياه البلاستيك
زجاجات المياه البلاستيك

6 أطعمة فى وجبة الفطور قد تغير مصير ضغط دمك للأبد

الضغط
الضغط
الضغط

الفتاة المعجزة

الفتاة المعجزة.. جيسيكا طويل تمشي من جديد بعد سنوات من الشلل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

