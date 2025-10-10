باحث: إسرائيل تعيش حالة "سلام حذر" بعد اتفاق غزة

أكد الدكتور محمد وازن باحث في الشؤون الإسرائيلية، على أنّ ردود الفعل داخل إسرائيل بعد اتفاق إنهاء الحرب على غزة كشفت عن انقسام واضح في الرأي العام والإعلام العبري، موضحًا أن الصحف الإسرائيلية ووسائل التواصل الاجتماعي شهدت سجالات حادة بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها.

إنهاء المعاناة الإنسانية

وأشار إلى أن بعض أنصار اليمين المتطرف مثل بن غفير وسموتريتش شنّوا هجومًا حادًا على مصر، بينما عبّر آخرون عن امتنانهم للدور المصري في إنهاء المعاناة الإنسانية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن الإعلام الإسرائيلي الرسمي يختلف في طبيعته عن الإعلام العربي، إذ يسمح بنشر مقالات نقدية حتى في أوقات الأزمات، لكنه يرى أن فهم المزاج الإسرائيلي لا يتحقق من خلال الصحف الرسمية فقط، بل عبر الإعلام غير الرسمي، كمنصات "تلغرام" ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تظهر المشاعر الحقيقية للإسرائيليين تجاه الأحداث.

المشاعر الحقيقية للإسرائيليين

وأوضح الباحث أن بعض التعليقات المتطرفة وصلت إلى حدّ الحديث عن استعادة سيناء، وهو ما وصفه بـأنه هرتلة سياسية، بينما عبّر آخرون -ومنهم ذوو الأسرى الإسرائيليين- عن غضبهم من نتنياهو، مؤكدين أنه لا يهتم إلا بمستقبله السياسي.

وأشار إلى أن هؤلاء وجّهوا انتقادات لاذعة للحكومة، بل وناشدوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدخل لحماية الاتفاق وضمان تنفيذه.

