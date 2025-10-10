قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مؤلف فيلم ضي: ما يفسده العالم تصلحه أغنية لمحمد منير.. فيديو
رددت كلمة تحيا مصر.. النائب محمد أبو العينين يكشف كواليس مقابلته مع الرئيس السيسي في الأمم المتحدة
وزير العدل الفلسطيني: ننوي إطلاق اسم مصر على أكبر ميادين غزة بعد إعمار القطاع
الرئيس السيسي: ترامب يستحق عن جدارة نوبل للسلام لجهوده في التوصل لاتفاق غزة.. مصطفى بكري: مصر تصنع التاريخ مجددا لقدرتها على وقف نزيف الدم بغزة| أخبار التوك شو
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 10 أكتوبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
النائب محمد أبو العينين: حبي للطيران دفعني لتجربة التحليق بأحدث الطائرات في العالم
بعد التأهل لكأس العالم .. ابنة حسام حسن تستقبل والدها بالأحضان
السفير العكلوك: مصر تصدت لضغوط التهجير وحمت القضية الفلسطينية
مفيد شهاب: مصر لا تتنازل عن شبر من حقوقها في النيل.. وإثيوبيا تخالف القواعد الدولية
موضة اللب المفصص .. فوائد خارقة لبذور اليقطين لن تخطر ببالك
الحكومة الإسرائيلية تبدأ جلسة التصويت على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الجنيه يعود بقوة .. خطة النواب تكشف سبب تراجع الدولار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بن غفير لـ ويتكوف: هناك من يريدون قتـ.لنا ولا يطلبون المغفرة

فرناس حفظي

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن أي حديث عن صفقة مع حركة حماس غير مقبول.


وأضاف بن غفير، زاعما خلال جلسة نقاش عُقدت في القدس: "أقف هنا بجانب قائمة الإرهابيين المُفرج عنهم – قتلة الأطفال والمغتصبين. أيها السادة، لن تُفرجوا عنهم أبدا في الولايات المتحدة. أقدّر دعمكم لإسرائيل، ولكن لنكن صريحين لن تدعموا مثل هذه الصفقة، لا يمكن إحلال السلام مع حماس، فهم يريدون قتلنا."


ورد ويتكوف متحدثًا عن تجربة شخصية فقد فيها ابنه بسبب جرعة زائدة، مشيرًا إلى أنه اختار التسامح بدلاً من الانتقام، فيما أجابه بن غفير قائلاً: "الفرق أن من قتلونا في السابع من أكتوبر لا يطلبون المغفرة، بل عائلاتهم فخورة بما فعلوه."


وفي ختام الحديث، قال جاريد كوشنير إن "حماس معزولة ومحبطة على الصعيد الدولي"، ليرد بن غفير قائلاً: "هل كنتم ستتصالحون مع هتلر؟ حماس هي هتلر. يريدون قتلنا."

بن غفير حركة حماس هتلر الولايات المتحدة جاريد كوشنير ويتكوف

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الرئيس السيسي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام.. والرئيس الأمريكي يلبي دعوة زيارة مصر

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو

4 شهداء وعشرات المفقودين تحت الأنقاض في غارة إسرائيلية على مدينة غزة

قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"

4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟

4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟

كل واحد يدفع 2 جنيه.. إكرامي يقترح التبرع لنادي الزمالك

وزراء إسرائيليون يحتجون على هوية الأسرى الفلسطينيين بقائمة المفرج عنهم

بن غفير لـ ويتكوف: هناك من يريدون قتـ.لنا ولا يطلبون المغفرة

برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بالتوصل لاتفاق "تاريخي" يشكل نهاية للحرب في قطاع غزة

برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بالتوصل لاتفاق "تاريخي" يشكل نهاية للحرب في قطاع غزة

لتحلية صحية .. طريقة عمل كيكة الجزر

كيكة الجزر

موضة اللب المفصص .. فوائد خارقة لبذور اليقطين لن تخطر ببالك

بذور اليقطين

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

زجاجات المياه البلاستيك

6 أطعمة فى وجبة الفطور قد تغير مصير ضغط دمك للأبد

الضغط

الفتاة المعجزة

الفتاة المعجزة.. جيسيكا طويل تمشي من جديد بعد سنوات من الشلل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

