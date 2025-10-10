بن غفير لـ ويتكوف: هناك من يريدون قتـ.لنا ولا يطلبون المغفرة

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن أي حديث عن صفقة مع حركة حماس غير مقبول.



وأضاف بن غفير، زاعما خلال جلسة نقاش عُقدت في القدس: "أقف هنا بجانب قائمة الإرهابيين المُفرج عنهم – قتلة الأطفال والمغتصبين. أيها السادة، لن تُفرجوا عنهم أبدا في الولايات المتحدة. أقدّر دعمكم لإسرائيل، ولكن لنكن صريحين لن تدعموا مثل هذه الصفقة، لا يمكن إحلال السلام مع حماس، فهم يريدون قتلنا."



ورد ويتكوف متحدثًا عن تجربة شخصية فقد فيها ابنه بسبب جرعة زائدة، مشيرًا إلى أنه اختار التسامح بدلاً من الانتقام، فيما أجابه بن غفير قائلاً: "الفرق أن من قتلونا في السابع من أكتوبر لا يطلبون المغفرة، بل عائلاتهم فخورة بما فعلوه."



وفي ختام الحديث، قال جاريد كوشنير إن "حماس معزولة ومحبطة على الصعيد الدولي"، ليرد بن غفير قائلاً: "هل كنتم ستتصالحون مع هتلر؟ حماس هي هتلر. يريدون قتلنا."