حريق يلتهم مخزن منتجات ورقية بالقناطر الخيرية

شهدت قرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، اندلاع حريق داخل مخزن منتجات ورقية، ما أسفر عن تلفيات كبيرة في محتويات المخزن دون وقوع أي خسائر بشرية.



تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل أحد المخازن بالقرية.



على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات إطفاء ، حيث جرت محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى العقارات والمحال المجاورة، وتمت السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده دون أي إصابات.



وأوضحت المعاينة المبدئية أن الحريق التهم كميات كبيرة من المناديل الورقية المخزنة داخل المكان.



وتم انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق ورفع الأدلة لتحديد أسباب اندلاعه بدقة وحصر حجم الخسائر المادية، كما تم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.