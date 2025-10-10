قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
183 مرشحًا أجروا الفحص الطبي لإنتخابات مجلس النواب في المنيا
حزب السادات: مصر تثبت مجددا أنها ضمير الأمة العربية
نتنياهو يصل إلى تل هشومير للاطلاع على الاستعدادات لاستقبال الرهائن
رسميا اليوم| انطلاق حجز شقق الإسكان الفاخر 2025 .. ورابط تحميل كراسة الشروط
تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل
تفاصيل الطرح الجديد لوحدات "جنة" و"سكن مصر".. كم تبلغ أسعار الشقق؟
برلماني: مصر أثبتت ريادتها العالمية بإتمام اتفاق السلام بين فلسطين وإسرائيل
خنقا بالغاز .. مصرع 3 شقيقات أطفال داخل حمام منزلهن في المنوفية
أسيوط .. مصرع شاب دهسه قطار بمزلقان منفلوط
غلق صناديق الاقتراع وبدء الفرز بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء
تل أبيب تنهي عمليتها العسكرية في غزة وتعلن بدء مرحلة ما بعد حماس
برئاسة محمد أبو العينين.. برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بإتفاق وقف إطلاق النار
أخبار البلد

رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين 21 قيادة أكاديمية في 5 كليات

حسام الفقي

أصدر الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة عدة قرارات بتعيين قيادات أكاديمية جديدة بعدد من كليات الجامعة، شملت 4 وكلاء بكليتى الدراسات العليا للبحوث الإحصائية والتخطيط الإقليمى والعمراني، و5 رؤساء أقسام بكليات الطب البشري وطب الأسنان والاقتصاد والعلوم السياسية، و12 مديرا ونائب مدير للمراكز والوحدات بكليتى الطب والاقتصاد والعلوم السياسية.

وأكد د. محمد سامي عبدالصادق أن القرارات الصادرة تمثل بداية لحركة تعيينات تستهدف ضخ دماء جديدة في المناصب الأكاديمية، بما يعزز منظومة الأداء الجامعي، موجها القيادات الجديدة بالعمل بروح الفريق وتطوير الأداء بكافة المواقع، وحسن استثمار إمكانات الجامعة المادية والبشرية، والالتزام بالقيم والأعراف الجامعية، وتطبيق أعلى معايير الجودة، ومواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية، والمستجدات على الساحة العالمية في مختلف التخصصات العلمية.

وشملت القرارات تعيين كل من: د.أحمد أمين الشيخ وكيلاً لشئون الدراسات العليا ود.محمد عبد الحميد صبري وكيلاً لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، ود.مروة سيبويه حامد محمود وكيلاً لشئون التعليم و الطلاب ود.نهى أحمد عبد العزيز وكيلاً لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التخطيط الإقليمي و العمراني.

وتضمنت القرارات تعيين 5رؤساء لمجالس الأقسام العلمية شملت: د.مسعد مسعد عبد العزيز (الأذن والأنف والحنجرة)، ود.هبه محمد شوقي شديد (الفيسولوچيه الطبيه)،  ود.نيرڤانا محمد حامد الفيومي (أمراض المخ والأعصاب والفيسيولوچيه الإكلينيكيه للجهاز العصبي)، ود.محمد سالمان محمد سالمان طايع (العلوم السياسية) بكلية الإقتصاد و العلوم السياسيه، ود.شيرين بدر يونس بدر (طب أسنان الأطفال والصحه العامه للفم والأسنان) بكلية طب الأسنان.

وشملت قرارات رئيس الجامعة تعيين: د.عائشة محمد سمير مديراً لمركز السموم البيئية والإكلينيكيه بكلية الطب، ود. أحمد عبد الرحمن بطاح مديراً لمركز رعاية الحالات الحرجة، ود. مروة مصطفي سعيد مديراً لمركز تطوير التعليم الطبي، ود.شيماء فاروق يحيى لاشين نائباً لمدير مركز علاج الأورام بالإشعاع والطب النووي بكلية الطب، ود.منال السيد عبد العظيم نائباً لمدير مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وتضمنت قرارات رئيس الجامعة تعيينات  أخرى بكلية الطب شملت: د.نادية محمد حسن مدني قائماً بأعمال مدير وحدة ابحاث الدرن والحساسية والفطريات والڤيروسات، ود.غادة فاروق صالح قائماً بأعمال مدير وحدة التجارب البيولوچيه والجراحه التجريبية، ود.أسماء أحمد عبد الحميد مديراً لوحدة بنك ومعمل الأذن وزرع القوقعة، ود.سمر عبد المنعم حسن نصر مديراً لوحدة دلالات الأورام، ود.دعاء أحمد عبد الرحمن طلبه نائباً لمدير وحدة تشخيص امراض العيون وعلاجها بالليزر، ود.ياسر حماده احمد الطباخ نائباً لمدير وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد، و د.فاطمة الراشدي مصطفي نائباً لمدير وحدة تشخيص وعلاج الكبد البلهارسي.

جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة كليات الجامعة التخطيط الإقليمى والعمراني

