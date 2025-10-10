6 سيارات إطفاء تشارك في إخماد حريق شونة قش أرز بكفر الشيخ| صور

شاركت 6 سيارات إطفاء في السيطرة على حريق هائل اندلع اليوم الجمعة بشونة لتخزين قش الأرز في قرية الكراكات التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

وهرعت على الفور سيارات الحماية المدنية والإطفاء فور تلقي البلاغ، وتمكنت بعد جهود مكثفة من محاصرة النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، وتسبب الحريق في التهام كميات كبيرة من قش الأرز المخزن.

وعلى الفور، انتقل اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، يرافقه عدد من القيادات الأمنية؛ لمتابعة عمليات الإخماد والوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

ويكثف رجال البحث الجنائي والأمن العام بكفر الشيخ جهودهم المضنية؛ لمعرفة ملابسات الحريق والتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه.