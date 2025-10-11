قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 11-10-2025
3 ظواهر جوية.. توقعات طقس اليوم السبت 11 أكتوبر
ترامب : سعر النفط سيصل إلى أقل من دولارين للجالون قريبا
بطولة كأس العرب.. منتخب مصر الثاني يستعد لخوض ودية البحرين
موعد صرف معاشات نوفمبر بعد الزيادة الأخيرة
فنزويلا توجه نداءا عاجلا لمجلس الامن لمواجهة العدوان الأمريكي
بعد 20 سنة من العمل والإبداع.. مشروع مصري يحصد جائزة الآغا خان للعمارة
وجهة عربية تنتظر عماد النحاس بعد رحيله عن الأهلي
منتخب مصر يخوض تدريبه باستاد القاهرة استعدادا لمواجهة غينيا بيساو
ليلى علوي: تقدير و حب الناس أعظم تكريم في حياتي
ترامب يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين
حوادث

استئناف المتهم بإنهاء حياة مالك مقهى أسوان على حكم إعدامه.. الاثنين

إسلام دياب

تستكمل محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، الاثنين المقبل 3 أكتوبر 2025، استئناف محاكمة المتهم بقتل مالك مقهى فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مقهى أسوان".

اعترف المتهم بقتل شريكه في المقهى الشهير بمصر الجديدة، بارتكاب الجريمة وكشف أمام رجال المباحث تفاصيل ارتكابه الحادث، وقال إن خلافا بينه وبين المجني عليه على ملكية محل العصائر أدى لوقوع اشتباك بينهما، حيث ادعى القتيل ملكيته للمحل بعد شرائه شقة تعلو المحل بالعقار الذي يمتلك به المقهى وحصوله على حصة بالعقار، محاولا طرد المتهم من محل العصائر.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر بسلاح أبيض بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة مما أدى إلى وفاته.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضى نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بين كل من طرف أول (مالك محل عصائر بأحد العقارات بدائرة القسم )، طرف ثان (شريك بمقهى بذات العقار "متوفى")، بسبب خلافات بينهما حول رغبة المتوفى فى طرد الأول من المحل المشار إليه بدعوة ملكيته لحصة بالعقار، وشرائه الشقة التى تعلو المحل الخاص به، قام على إثرها الأول بالتعدى عليه بسلاح أبيض، محدثاً إصابته التى أدت إلى وفاته، فتم ضبط مرتكب الواقعة فى حينه، وعرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة مجمع محاكم العباسية قتل مالك مقهى مقهى أسوان استئناف محاكمة المتهم

الشعور المستمر بالإرهاق.. نقص الحديد في الجسم أحد الأسباب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة واحدة يوميًا؟ فوائد مذهلة ونصائح لا يعرفها الكثيرون

طريقة عمل شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

أعراض خمول الغدة الدرقية وأسبابها الخفية.. كيف تكتشفينها قبل فوات الأوان؟

