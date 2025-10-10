توافد كبير من الأطباء على انتخابات التجديد النصفى فى النقابة الفرعية بأسوان

شهدت الدقائق الأخيرة قبل موعد غلق لجان انتخابات نقابة الأطباء للتجديد النصفى فى النقابة الفرعية داخل محافظة أسوان توافد كبير من الأطباء للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات واختيار من يمثلهم.

وكان العديد من الأطباء قد توافدوا على مقر النقابة الفرعية فى مدينة أسوان على كورنيش النيل مع فتح أبواب اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحا، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي واختيار من يمثلهم فى الانتخابات.

انتخابات

و انتظمت حركة سير انتخابات التجديد النصفى داخل النقابة الفرعية فى أسوان بشكل جيد دون أى معوقات، ويتوافد العديد من الأطباء للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات بسهولة ويسر.

ويخوض انتخابات التجديد النصفى بالنقابة الفرعية للأطباء تحت السن عدد عدد 5 أطباء، بينما تقدم عدد أطباء وهم فوق السن.

أسماء مرشحين الانتخابات بالنقابة الفرعية للأطباء فى أسوان

وترصد عدد الأطباء المرشحين فى انتخابات نقابة الأطباء الفرعية بأسوان وجاءوا كالتالى:

تحت سن 15سنة هم:

احمد حمدي محمد محمد، ابوالعزام محمود محمد عبدالعال، علي حسين عبدالعال حسنين، محمد حامد مكي محمد، هيثم فتح الله إسماعيل.

أما فوق 15 سنه وهم: ايهاب حنفي عبدالباسط، حسام عبدالفهيم السيد محمد، عبدالسلام عبدالكريم فرج علي، عمرو علم الدين احمد عبدالرحيم، محمد احمد شحاته.