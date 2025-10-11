قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمود أبو الدهب: شخصية الأهلي الجديد قوية ولا يعترف بالنجم الأوحد
أبطال مصر يحصدون 13ميدالية في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي
حسام موافي: مريض القلب والكلى والكبد لابد أن يراعي توازن السوائل |فيديو
محمد سامي لـ مي عمر : بعت ساعتي عشان أكمل ثمن العربية هدية عيد ميلادك
سيد معوض: استسلام منظومة الزمالك سبب أزماته.. والأهلي سيفوز بالسوبر
قوات أمريكية تصل إلى إسرائيل لبدء عملها في دعم اتفاق وقف إطلاق النار
هبة قطب ترد على شائعات حفل زفاف ابنتها : كلام غير صحيح وصفحات رخيصة
ترقب لموعد أول زيادة.. أسعار السجائر المحلي والمستورد اليوم السبت 11 أكتوبر 2025
أبطال العمل: دارك شوكليت مسلسل قصير من صُنع الصداقة والتحدي
جنات: بحضر مع بناتي عمل فني قريب سيكون مفاجأة | خاص
أحمد بدر: عمال الغزل والنسيج بالمحلة أذكياء ونسعي لفتح أسواق تصدير جديدة| فيديو
مرأة ومنوعات

بمكونات منزلية.. 3 طرق طبيعية للتخلص من اصفرار الأسنان

نهى هجرس

يعد اصفرار الأسنان مشكلةً شائعةً قد يعاني منها أي شخص، مهما كان عمره، ولاصفرار الأسنان أسبابٌ عديدة سنناقشها بالتفصيل في المقالة التالية، من بين هذه الأسباب: العمر، والنظام الغذائي، والعادات، والجينات.

عادةً ما يكون اصفرار الأسنان قابلاً للإصلاح، إلا في حال وجود تصبغات وراثية، وفي هذه الحالة، هناك خيارات علاجية أخرى.

دعونا نكتشف أفضل العلاجات الاحترافية والمنزلية للأسنان الصفراء

1- نظف أسنانك بالفرشاة

قد يكون اصفرار الأسنان نتيجة تراكم البلاك، فعندما نهمل تنظيف أسناننا بالفرشاة لفترة طويلة، تستمر جزيئات الطعام في التراكم، وهذا بدوره يُهيئ بيئة مثالية للبكتيريا التي تتغذى على الطعام العالق في الأسنان، وبعد فترة، يتشكل غشاء حيوي يُؤدي إلى اصفرار الأسنان

2- استخدم صودا الخبز

لا تتفاعل صودا الخبز مع تراكم البلاك والبكتيريا، فبالإضافة إلى خصائصها المضادة للبكتيريا، يمكنها أيضًا إزالة البقع.

لكن تجدر الإشارة إلى أن صودا الخبز لا تزيل سوى البقع السطحية، فالعناصر المكونة لها لا تستطيع اختراق مسام مينا الأسنان، لذا، يُنصح بدمج صودا الخبز في روتينك اليومي للعناية بالفم لإزالة البكتيريا والبلاك وتجنبهما

3- استخدم زيت جوز الهند

بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا، يُعد زيت جوز الهند خيارًا آمنًا لعلاج اصفرار الأسنان وتبييضها منزليًا، يتميز الزيت بقدرته على إزالة البلاك والتصبغات، ابحث دائمًا عن زيت عضوي عالي الجودة وخالٍ من المكونات الضارة.

المصدر dentakay

