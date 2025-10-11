بمكونات منزلية.. 3 طرق طبيعية للتخلص من اصفرار الأسنان

يعد اصفرار الأسنان مشكلةً شائعةً قد يعاني منها أي شخص، مهما كان عمره، ولاصفرار الأسنان أسبابٌ عديدة سنناقشها بالتفصيل في المقالة التالية، من بين هذه الأسباب: العمر، والنظام الغذائي، والعادات، والجينات.

عادةً ما يكون اصفرار الأسنان قابلاً للإصلاح، إلا في حال وجود تصبغات وراثية، وفي هذه الحالة، هناك خيارات علاجية أخرى.

دعونا نكتشف أفضل العلاجات الاحترافية والمنزلية للأسنان الصفراء

1- نظف أسنانك بالفرشاة

قد يكون اصفرار الأسنان نتيجة تراكم البلاك، فعندما نهمل تنظيف أسناننا بالفرشاة لفترة طويلة، تستمر جزيئات الطعام في التراكم، وهذا بدوره يُهيئ بيئة مثالية للبكتيريا التي تتغذى على الطعام العالق في الأسنان، وبعد فترة، يتشكل غشاء حيوي يُؤدي إلى اصفرار الأسنان

2- استخدم صودا الخبز

لا تتفاعل صودا الخبز مع تراكم البلاك والبكتيريا، فبالإضافة إلى خصائصها المضادة للبكتيريا، يمكنها أيضًا إزالة البقع.

لكن تجدر الإشارة إلى أن صودا الخبز لا تزيل سوى البقع السطحية، فالعناصر المكونة لها لا تستطيع اختراق مسام مينا الأسنان، لذا، يُنصح بدمج صودا الخبز في روتينك اليومي للعناية بالفم لإزالة البكتيريا والبلاك وتجنبهما

3- استخدم زيت جوز الهند

بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا، يُعد زيت جوز الهند خيارًا آمنًا لعلاج اصفرار الأسنان وتبييضها منزليًا، يتميز الزيت بقدرته على إزالة البلاك والتصبغات، ابحث دائمًا عن زيت عضوي عالي الجودة وخالٍ من المكونات الضارة.

المصدر dentakay