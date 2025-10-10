إلهام شاهين: مصر قلب العروبة النابض وصانعة السلام الحقيقي

أشادت الفنانة إلهام شاهين بالدور القيادي الذي قامت به مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقف العدوان على غزة من خلال اتفاق شرم الشيخ، واصفة ما تحقق بأنه "خطوة عظيمة نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق سلام شامل في المنطقة".

مصر... حاضنة السلام العربي

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم"، قالت شاهين:"مصر دائمًا صاحبة المواقف العظيمة في القضايا العربية، فهي قلب العروبة النابض، وحاضنة كل جهود السلام".

وأضافت أن الجهود المصرية التي قادت إلى التهدئة كانت رائعة، معتبرة أن الأهم هو ما يجب أن يتبعها من خطوات تقود إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

اتفاق شرم الشيخ... ثمرة مفاوضات وجهود دبلوماسية مكثفة

وأكدت شاهين أن ما تم التوصل إليه في شرم الشيخ لم يكن مجرد وقف لإطلاق النار، بل نتاج مفاوضات صعبة وجهود سياسية ودبلوماسية قادتها مصر على أعلى المستويات.

"الحمد لله أن النزيف توقف بعد دمار كبير وسقوط أبرياء، أطفال ونساء فقدوا حياتهم في مشاهد تمزق القلوب"، قالت شاهين، مؤكدة أن الضمير الإنساني لا يمكن أن يقبل استمرار هذا الوضع.

المساعدات المصرية إلى غزة... رسالة إنسانية وأخلاقية

كما كشفت عن بدء تدفق المساعدات الإنسانية المصرية إلى غزة فور إعلان الاتفاق، معتبرة أن هذا التحرك السريع يعكس عمق الدور الإنساني والأخلاقي لمصر في دعم الشعب الفلسطيني.

رؤية السيسي لحل الدولتين... الطريق إلى سلام دائم

ودعت شاهين إلى خطوات عملية تلي وقف إطلاق النار، تضمن الحقوق الفلسطينية وعلى رأسها إقامة الدولة المستقلة.

"هذا ما يتفق مع رؤية الرئيس السيسي، الذي يؤكد دومًا أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم"، بحسب تعبيرها.

العالم يثمّن الدور المصري... ومصر تثبت ريادتها

وختمت إلهام شاهين حديثها بالقول:"العالم كله يهنئ الرئيس السيسي على هذا الإنجاز، ومصر اليوم تُثبت أنها ليست فقط جزءًا من المعادلة، بل صانعة للقرار وصاحبة دور تاريخي في حفظ السلام".

وأكدت أن ما جرى في شرم الشيخ ليس مجرد حدث سياسي، بل لحظة فخر واعتزاز لكل مصري، ودليل جديد على أن مصر ستبقى صانعة السلام في الشرق الأوسط.