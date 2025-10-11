طريقة عمل سجق مشوي بدبس الرمان.. أحلى من المطاعم

سجق مشوي بدبس الرمان من الأطباق التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع البعض إلي شرائها من المطاعم والكافيهات.

قدمت الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج أميرة في المطبخ طريقة عمل سجق مشوي بدبس الرمان، فيما يلي…

مقادير سجق مشوي بدبس الرمان

● سجق

● دبس رمان

● ثوم شرائح

● فلفل حار أخضر و أحمر مفروم

● فلفل ألوان شرائح

● بصل أحمر جوليان

● ملح

● فلفل





طريقة تحضير سجق مشوي بدبس الرمان