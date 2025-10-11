تهديدات ترامب تفقد العملات المشفرة 6 مليارات دولار



هوت أسعار العملات المشفرة بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين وضوابط تصدير البرمجيات، ما أدى إلى تصفية مراكز استثمارية بأكثر من 6 مليارات دولار خلال ساعة واحدة.

يعد هذا التراجع هو الأكبر منذ أوائل أبريل على الأقل. انخفض سعر "بتكوين"، أكبر عملة مشفرة، بما يفوق 12% بعد إعلان ترمب على منصته "تروث سوشيال"، قبل أن تقلص خسائرها. وتُتداول "بتكوين" الآن عند حوالي 112,000 دولار، مقارنة بأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 126,250 دولاراً يوم الاثنين.

تصفية مراكز واستثمارات بمليارات الدولارات

قال رافي دوشي، الشريك المشارك للأسواق لدى شركة الوساطة "فالكون إكس" (FalconX)، إن تجدد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة يوم الجمعة أثار حالة من عدم اليقين في الأسواق وتسبب في موجة بيع للأصول عالية المخاطر".

وأضاف أن مكتب المشتقات بالشركة شهد طلباً متزايداً على أدوات التحوط ضد الهبوط طوال اليوم.