التضامن: التدخل السريع تعامل مع 184 بلاغًا لكبار السن وأطفال خلال أسبوع
الكلب الروبوت والدرونز .. الداخلية تتسلح بالمستقبل لتأمين الوطن | صور
بعدما رفض عروض الأهلي.. عماد النحاس مطلوب في 3 أندية محلية وعربية
مستشار ترامب: نثمن جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة.. واتفاق شرم الشيخ يفتح باب الأمل لسلام دائم
أيمن محسب: رفع تصنيف مصر الائتماني لـ B يعكس نجاح برنامج الإصلاح
وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية أصبحت محل اهتمام المستثمرين والمؤسسات الدولية
فلوسك مش هتضيع.. جمال عبد الحميد يوجه رسالة لـ لاعبي الزمالك
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 11-10-2025
وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفياً ترتيبات قمة شرم الشيخ
وزير الخارجية الأمريكى: قمة شرم الشيخ حدث تاريخي فريد من نوعه
«صباح البلد» يرصد أسعار صرف العملات اليوم مقابل الجنيه المصري| فيديو
وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يناقشان تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة
اقتصاد

تهديدات ترامب تفقد العملات المشفرة 6 مليارات دولار

وكالات


هوت أسعار العملات المشفرة بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين وضوابط تصدير البرمجيات، ما أدى إلى تصفية مراكز استثمارية بأكثر من 6 مليارات دولار خلال ساعة واحدة.

يعد هذا التراجع هو الأكبر منذ أوائل أبريل على الأقل. انخفض سعر "بتكوين"، أكبر عملة مشفرة، بما يفوق 12% بعد إعلان ترمب على منصته "تروث سوشيال"، قبل أن تقلص خسائرها. وتُتداول "بتكوين" الآن عند حوالي 112,000 دولار، مقارنة بأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 126,250 دولاراً يوم الاثنين.

تصفية مراكز واستثمارات بمليارات الدولارات

قال رافي دوشي، الشريك المشارك للأسواق لدى شركة الوساطة "فالكون إكس" (FalconX)، إن تجدد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة يوم الجمعة أثار حالة من عدم اليقين في الأسواق وتسبب في موجة بيع للأصول عالية المخاطر". 

وأضاف أن مكتب المشتقات بالشركة شهد طلباً متزايداً على أدوات التحوط ضد الهبوط طوال اليوم.

تهديدات ترمب ترمب العملات العملات المشفرة أسعار العملات المشفرة رسوماً جمركية الصين

