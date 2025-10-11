قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة البترول تطلق بودكاست لمناقشة تطورات واستثمارات القطاع
سيف زاهر : جماهير ليفربول تنتقد سلوت بسبب حسام حسن
سعر الدولار بالبنوك اليوم السبت11-10-2025
السفير رؤوف سعد: التاريخ سيسجل ما فعله الرئيس السيسي بشأن غزة
وسام أبو علي يوجه الشكر لـ عماد النحاس.. شاهد
أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟
بدء نقل الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية
ماذا يحدث لمن صبر عند البلاء والكرب؟.. 10 عجائب تهون المصيبة
الخريف يسيطر.. الأرصاد: سحب منخفضة تزين السماء وطقس معتدل ليلا
انتقادات لأوباما بسبب "ازدواجية اللغة" في بيانه حول غزة.. لماذا؟
من هو مروان البرغوثي؟ .. الزعيم الفلسطيني الذي ترفض إسرائيل الإفراج عنه
بالأسماء.. إعلان نتيجة التجديد النصفي لنقابة أطباء قنا
حوادث

اليوم.. جنايات المنيا تستمع للنيابة ودفاع المتهمة بقتل زوجها و6 أطفال بدلجا

استأنف محاكمة المتهمه
استأنف محاكمة المتهمه
ايمن رياض

تستانف اليوم السبت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار علاء الدين محمد عباس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين علي نجيده، واحمد محمد نصر وعمرو ناصيف طاحون وسعيد عبد الجواد رئيس النيابة وامانة سر احمد سمير وعادل امام سيد، ثاني جلسات محاكمة المتهمه بقتل زوجها وأطفاله السته بقرية دلجا بمركز ديرمواس للمرافعة، ومناقشة طلبات الدفاع وضم تقرير من كلية الزراعة حول طبيعة المادة السامة من عدمه، ومناقشة كبير الأطباء الشرعيين ومرافعة النيابة العامة وتفريغ الكاميرات حسب طلب الدفاع.


وجاء نص القرار هيئة المحكمه أنه بعد الاطلاع علي المذكرة المقدمة من دفاع المتهمة هاجر أن 26 سنه وشهرتها نعمة محبوسة جديدة بالطلبات وما تم إثباته بالجلسة  قررت المحكمه التأجيل لجلسة اليوم الأول من دور شهر اكتوبر لعام 2025 وكلفت النيابة العامة بتنفيذ جميع الطلبات الواردة بتلك المذكرة وما تم إثباته بمحضر الجلسة، وصرحت للدفاع بالاستعلام من المركز القومي للبحوث لإعداد مذكرة عن مادة " الكلوروفينيا بير" ومدي تأثيرها علي الإنسان والحيوان والزروع علي النحو الوارد بمذكرة الدفاع ولحضور المحام الأصيل وللمرافعه من النيابه العامة والدفاع مع استمرار حبس المتهمة.

كانت محكمة جنايات المنيا قد عقدت أولى جلساتها الشهر الماضي لمحاكمة المتهمة هاجر. ا. ع 26 سنه بقتل زوجها وأبنائها الستة، في القضية رقم 13282 لسنة 2025 جنايات دير مواس، والمسجلة برقم 2579 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا.

وجاء في قرار الإحالة أن المتهمة، هاجر. ا. ع ، الشهيرة بـ"نعمة" البالغة من العمر 26 عامًا والمحبوسة على ذمة القضية، متهمة بالقتل العمد مع سبق الإصرار باستخدام مادة الكلوروفينابير السامة في الفترة من 6 إلى 25 يوليو 2025 بدائرة مركز ديرمواس، كما وجهت إليها تهمة الشروع في قتل أم هاشم أحمد عبد الفتاح، زوجة زوجها الأولى، من خلال دس الخبز المسموم لها ولأطفالها في الخبز .
 

