اليوم.. جنايات المنيا تستمع للنيابة ودفاع المتهمة بقتل زوجها و6 أطفال بدلجا

تستانف اليوم السبت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار علاء الدين محمد عباس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين علي نجيده، واحمد محمد نصر وعمرو ناصيف طاحون وسعيد عبد الجواد رئيس النيابة وامانة سر احمد سمير وعادل امام سيد، ثاني جلسات محاكمة المتهمه بقتل زوجها وأطفاله السته بقرية دلجا بمركز ديرمواس للمرافعة، ومناقشة طلبات الدفاع وضم تقرير من كلية الزراعة حول طبيعة المادة السامة من عدمه، ومناقشة كبير الأطباء الشرعيين ومرافعة النيابة العامة وتفريغ الكاميرات حسب طلب الدفاع.



وجاء نص القرار هيئة المحكمه أنه بعد الاطلاع علي المذكرة المقدمة من دفاع المتهمة هاجر أن 26 سنه وشهرتها نعمة محبوسة جديدة بالطلبات وما تم إثباته بالجلسة قررت المحكمه التأجيل لجلسة اليوم الأول من دور شهر اكتوبر لعام 2025 وكلفت النيابة العامة بتنفيذ جميع الطلبات الواردة بتلك المذكرة وما تم إثباته بمحضر الجلسة، وصرحت للدفاع بالاستعلام من المركز القومي للبحوث لإعداد مذكرة عن مادة " الكلوروفينيا بير" ومدي تأثيرها علي الإنسان والحيوان والزروع علي النحو الوارد بمذكرة الدفاع ولحضور المحام الأصيل وللمرافعه من النيابه العامة والدفاع مع استمرار حبس المتهمة.

كانت محكمة جنايات المنيا قد عقدت أولى جلساتها الشهر الماضي لمحاكمة المتهمة هاجر. ا. ع 26 سنه بقتل زوجها وأبنائها الستة، في القضية رقم 13282 لسنة 2025 جنايات دير مواس، والمسجلة برقم 2579 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا.

وجاء في قرار الإحالة أن المتهمة، هاجر. ا. ع ، الشهيرة بـ"نعمة" البالغة من العمر 26 عامًا والمحبوسة على ذمة القضية، متهمة بالقتل العمد مع سبق الإصرار باستخدام مادة الكلوروفينابير السامة في الفترة من 6 إلى 25 يوليو 2025 بدائرة مركز ديرمواس، كما وجهت إليها تهمة الشروع في قتل أم هاشم أحمد عبد الفتاح، زوجة زوجها الأولى، من خلال دس الخبز المسموم لها ولأطفالها في الخبز .

