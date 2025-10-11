قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

صحية ولذيذة…طريقة عمل مسقعة بالبشاميل لايت

هاجر هانئ

قدمت الشيف ساندرا مكاري على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مسقعة بالبشاميل لايت فهي من الأطباق الصحية التي يمكنك تناولها خلال اتباع الحمية الغذائية.


 

مقادير مسقعة بالبشاميل لايت

● شرائح باذنجان مشوي

● 500 جرام لحمة مفرومة

● بصل مفروم

● جزر مفروم

● ½ كوب كرفس مفروم

● ½ كوب مشروم مفروم

● عصير طماطم

● صلصة طماطم

● بهارات لحمة

● ملح

● فلفل

● ريحان فريش

للبشاميل:

● لبن

● 3 ملعقة كبيرة دقيق أسمر

● حبوب كاملة

● شوربة دجاج

● مكعب زبدة

● ريحان فريش

طريقة تحضير مسقعة بالبشاميل لايت

  • في طاسة على النار توضع لحمة مفرومة، بصل مفروم، جزر مفروم، كرفس مفروم، مشروم مفروم، 7 بهارات، ملح، فلفل.
  • تشوح المكونات ثم يضاف عصير طماطم، صلصة طماطم وتقلب المكونات للحصول على حشو المسقعة.
  • يوضع في الخلاط دقيق، لبن، شوربة للحصول على البشاميل.
  • في طاسة على النار يوضع مكعب زبدة ثم يضاف البشاميل وتقلب المكونات.
  • يوضع في البايركس البشاميل في القاعدة ثم طبقة من اللحمة المفرومة ثم طبقة من شرائح الباذنجان المشوي، ثم طبقة من البشاميل.
  • يوضع البايركس في الفرن حتى تمام الطهي.
  • وتقدم المسقعة.
