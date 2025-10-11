صحية ولذيذة…طريقة عمل مسقعة بالبشاميل لايت

قدمت الشيف ساندرا مكاري على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مسقعة بالبشاميل لايت فهي من الأطباق الصحية التي يمكنك تناولها خلال اتباع الحمية الغذائية.





مقادير مسقعة بالبشاميل لايت

● شرائح باذنجان مشوي

● 500 جرام لحمة مفرومة

● بصل مفروم

● جزر مفروم

● ½ كوب كرفس مفروم

● ½ كوب مشروم مفروم

● عصير طماطم

● صلصة طماطم

● بهارات لحمة

● ملح

● فلفل

● ريحان فريش

للبشاميل:

● لبن

● 3 ملعقة كبيرة دقيق أسمر

● حبوب كاملة

● شوربة دجاج

● مكعب زبدة

● ريحان فريش

طريقة تحضير مسقعة بالبشاميل لايت