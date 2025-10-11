في ذكرى انتصارات أكتوبر.. جامعة القناة تنظم ندوة توعوية بمدرسة عاطف بركات

نظمت إدارة الاتصالات والمؤتمرات بجامعة قناة السويس، بالتعاون مع إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم ندوة توعوية بمدرسة عاطف بركات، جاءت تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في إطار احتفالات جامعة قناة السويس بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

جاءت الندوة تحت إشراف الدكتور محمود الضبع عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وبإشراف تنفيذي من الدكتور جمال الوكيل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقدمها الدكتور يوسف أحمد جميل المدرس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.

تناولت الندوة التعريف بحرب أكتوبر وأسبابها ودوافعها، واستعرضت المراحل التي سبقت الحرب وأحداثها الميدانية التي قادت إلى تحقيق الانتصار العظيم، مع تسليط الضوء على الدروس المستفادة من هذا الحدث الوطني الذي أعاد لمصر كرامتها ومكانتها.

أقيمت فعاليات الندوة في طابور الصباح بمشاركة طلاب المدرسة بالكامل، تلتها جلسة نقاشية داخل مكتبة المدرسة بحضور 47 طالبًا، حيث شهدت تفاعلًا كبيرًا من الطلاب الذين أعربوا عن فخرهم ببطولات الجيش المصري واعتزازهم بتاريخ الوطن المجيد.