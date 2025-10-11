قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"البصمة البيئية والتحول الأخضر"..ندوة بجامعة قناة السويس لتعزيز الوعي بالطاقة النظيفة

الإسماعيلية

نُظمت ندوة علمية بعنوان «البصمة البيئية والتحول الأخضر» بمجمع فاطمة الزهراء للتعليم الأساسي بأبو خليفة، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتورة مها فريد سليمان عميد كلية العلوم، وإشراف تنفيذي من الدكتور رأفت عفيفي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في إطار جهود جامعة قناة السويس نحو دعم قضايا البيئة والتنمية المستدامة.

وجاءت الندوة بالتعاون بين إدارة الاتصالات والمؤتمرات بجامعة قناة السويس وإدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم، ضمن سلسلة الفعاليات التوعوية التي تنفذها الجامعة لترسيخ مفاهيم التحول الأخضر والمسؤولية البيئية في المجتمع المحلي.

قدّمت المحاضرة الدكتورة مريم عبده محمود حمزة، المدرس بقسم الفيزياء بكلية العلوم، حيث تناولت خلال الندوة مجموعة من المفاهيم البيئية الأساسية، شملت تعريف البيئة والنظام والتوازن البيئي، مع عرض لأمثلة حية للمشكلات البيئية التي تواجه العالم، إلى جانب توضيح مفهوم البصمة الكربونية وتأثيرها على المناخ العالمي. كما شرحت المحاضِرة المفاهيم الأساسية لـ البصمة البيئية والتحول الأخضر والتنمية المستدامة، مؤكدة أهمية الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة كمسار حتمي نحو مستقبل صديق للبيئة.

وأوضحت الندوة الدور الحيوي الذي تقوم به الجامعات المصرية، وعلى رأسها جامعة قناة السويس، في دعم توجهات الدولة نحو تحقيق الاستدامة البيئية، من خلال نشر ثقافة الوعي البيئي بين الأجيال الجديدة.

نُظمت الندوة بإشراف الأستاذ محمد عثمان مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بجامعة قناة السويس، وشهدت تفاعلًا إيجابيًا من الطلاب والمعلمين، مؤكدين أهمية مثل هذه الفعاليات في رفع مستوى الوعي البيئي وتنمية السلوك الإيجابي نحو حماية الموارد الطبيعية.

